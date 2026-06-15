Valveが提供しているSteamではユーザーのハードウェア環境を任意に収集し、統計データとして公開されている。今回この5月分のデータにAMD Radeonシリーズの最新モデルがようやく加わったとして注目を集めている。

5月のSteamハードウェア調査に「Radeon RX 9070 XT / RX 9060 XT」が出現。発売から1年以上経過

Steamのハードウェア統計調査で「Radeon RX 9070 X」「RX 9060 XT」がリスアップされたというもの。Radeon RX 9070 XTは1.35%、RX 9060 XTは0.79%のユーザーが利用されているとされ、Radeon RX 9070 XTは「その他Radeon」を除いて最も高い割合になっている。は2025年3月の発売から1年以上たってようやく統計に表れた形で、Valveが開発するハードウェアにAMDシステムを採用している割には冷遇されていたといえるかもしれない。

なおグラフィックスカードにおける5月のユーザー割合としてはNVIDIAが72.42%、AMDが19.13%、Intelが8.05%で、その他が0.4%含まれている。一方プロセッサではAMDの攻勢が続いており、Intelが53.94%、AMDが46.06%。AMDがシェア増加ペースを維持したとすれば、2027年3月ごろに拮抗するとみられている。