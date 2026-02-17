LEVELθ、ケースに落ち着いた新色カラー「パステルグレー」追加

ユニットコムは2月17日、独自に展開するゲーミングPCシリーズ「LEVELθ（レベル シータ）」におけるケース新色オプションとして、「パステルグレー」を追加した。構成オプションから選択して注文できるようになっている。
これからPCでゲームを始めたい初心者からPCを買い替え予定の経験者まで、幅広い人に向くという高コストパフォーマンスゲーミングPCにおける新色カラー。柔らかな色味が部屋全体の雰囲気をやさしくまとめて統一感をプラスするとしており、パソコン工房秋葉原店では実機の展示を用意する。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
ASUS「ROG Xbox Ally／Ally X」レビュー。軽量ボディに詰め込まれた“ポータブルXbox”の実力
ASUS、約15リットルのコンパクトゲーミングPCにRadeon RX 9060 XT搭載モデルなど7製品追加
FRONTIER、Ryzen 7 9850X3D搭載のゲーミングデスクトップPC
GIGABYTE、組み立て済みデスクトップPC「AORUS PRIME 3」
「ASUS ROG Xbox Ally」発表会で実機を見てきた。グリップ増強、Xbox体験を手元だけで楽しめるように
各メーカーのゲーミングPCや、ゲーム向けの液晶ディスプレイ、キーボード、マウスといった周辺機器、そして快適なゲーミング環境の構築など、PCゲーミングに関する話題をお届け。