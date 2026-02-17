LEVELθ、ケースに落ち着いた新色カラー「パステルグレー」追加

ユニットコムは2月17日、独自に展開するゲーミングPCシリーズ「LEVELθ（レベル シータ）」におけるケース新色オプションとして、「パステルグレー」を追加した。構成オプションから選択して注文できるようになっている。

これからPCでゲームを始めたい初心者からPCを買い替え予定の経験者まで、幅広い人に向くという高コストパフォーマンスゲーミングPCにおける新色カラー。柔らかな色味が部屋全体の雰囲気をやさしくまとめて統一感をプラスするとしており、パソコン工房秋葉原店では実機の展示を用意する。