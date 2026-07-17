マウスコンピューターは7月17日、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」における新製品として、プロセッサにAMD Ryzen 7 7700X3Dを採用したモデルを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

マウスコンピューター、Ryzen 7 7700X3D搭載モデル発売

Ryzen 7 7700X3DはZen 4アーキテクチャのCPUで、合計96MBの大容量L3キャッシュを搭載して高い性能を備えている点が特徴。全世代よりシングルコア性能が最大29％、マルチコア性能が最大45％向上したとしており、ゲームプレイから動画編集まで快適に利用できるとしている。

G TUNE DG-A7A7A

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：AMD Ryzen 7 7700X3D プロセッサ

グラフィックス：AMD RADEON RX 9070 GRE

メモリ：32GB

M.2 SSD：2TB (NVMe Gen4×4)

販売価格：539,800円（税込）

G TUNE DG-A7A7A（ホワイト）