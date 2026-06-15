シュー・ハイチャオとハイ・ルー主演の中国ラブロマンス時代劇『春嵐、運命の妃』のDVDレンタルが2026年8月5日より開始となる。

『春嵐、運命の妃』は、陰謀渦巻く宮廷で愛と名誉を奪い返すラブロマンス時代劇。2025年4月にTENCENT（テンセント）で配信された本作は、ファンタジー要素を排し、地に足のついた世界観が特徴となっている。

主演を務めるのは、『蒼蘭訣～エターナル・ラブ～』（2022）でも存在感を見せ日本でも人気の高い徐海喬（シュー・ハイチャオ）。本作では、冷徹な仮面の裏に愛の傷を隠し持つ州主の次男を演じ、切ない眼差しと佇まいで、複雑な内面を持つキャラクターを魅力的に体現している。ヒロインを演じるのは、『溥儀の料理番～紫禁城 最後の日々』（2024）での好演が光った海陸（ハイ・ルー）。過去の逆境を乗り越え、母として、そして一人の女性として力強く立ち上がる沈江離（シェン・ジャンリー）の、凛とした美しさを表現している。さらに実力派俳優たちが脇を固め、繰り広げられる知略を巡る心理戦が物語の厚みを増幅。演技派同士の掛け合いも見どころのひとつだ。

2026年8月5日より、Vol.1から7が、9月2日よりVol.8から14がレンタル開始となる（各巻2話収録で、全28話）。