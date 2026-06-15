シュー・ハイチャオとハイ・ルー主演の中国ラブロマンス時代劇『春嵐、運命の妃』のDVDレンタルが2026年8月5日より開始となる。
『春嵐、運命の妃』は、陰謀渦巻く宮廷で愛と名誉を奪い返すラブロマンス時代劇。2025年4月にTENCENT（テンセント）で配信された本作は、ファンタジー要素を排し、地に足のついた世界観が特徴となっている。
主演を務めるのは、『蒼蘭訣～エターナル・ラブ～』（2022）でも存在感を見せ日本でも人気の高い徐海喬（シュー・ハイチャオ）。本作では、冷徹な仮面の裏に愛の傷を隠し持つ州主の次男を演じ、切ない眼差しと佇まいで、複雑な内面を持つキャラクターを魅力的に体現している。ヒロインを演じるのは、『溥儀の料理番～紫禁城 最後の日々』（2024）での好演が光った海陸（ハイ・ルー）。過去の逆境を乗り越え、母として、そして一人の女性として力強く立ち上がる沈江離（シェン・ジャンリー）の、凛とした美しさを表現している。さらに実力派俳優たちが脇を固め、繰り広げられる知略を巡る心理戦が物語の厚みを増幅。演技派同士の掛け合いも見どころのひとつだ。
2026年8月5日より、Vol.1から7が、9月2日よりVol.8から14がレンタル開始となる（各巻2話収録で、全28話）。
■ストーリー
東州（とうしゅう）州主の次男･陸景明（ルー･ジンミン）に嫁いだ沈江離（シェン･ジャンリー）は、兄嫁の陰謀によって無実の罪を着せられ、屋敷を追い出されてしまう。その時、沈江離（シェン･ジャンリー）は既に夫の子を身籠っていた。5年後、数々の辛酸をなめて陸（ルー）家に戻った沈江離（シェン･ジャンリー）は、かつての弱々しく控えめな令嬢とは別人のようになっていた。愛する息子を守り抜き、過去の真実を明らかにするため、沈江離（シェン･ジャンリー）は自分を陥れた者たちを次々と追い詰めていく。夫婦間の誤解が解けて陸景明（ルー･ジンミン）との愛もよみがえり、一家団欒の穏やかな日々が訪れるかに思えたが、沈江離（シェン･ジャンリー）の前に意外な人物が立ちはだかり……。
■出演者（役名：俳優名）
陸景明（ルー･ジンミン）：徐海喬（シュー・ハイチャオ）
沈江離（シェン･ジャンリー）：海陸（ハイ・ルー）
沈奇蘭（シェン･チーラン）：安悦渓（アン･ユエシー）
■スタッフ
監督：王怡卿（ワン・イーチン）
脚本：侯清清（ホウ・チンチン）、韓雨蒔（ハン・ユーシー）、 斉金石（チー・ジンシー）、朱暁楠（チュー・シアオナン）
発売元：「春嵐、運命の妃」パートナーズ
販売元：PLAN Kエンタテインメント、J:COM
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