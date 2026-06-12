「Fate/Grand Order」運営チームは6月11日、提供中のスマートフォン向けゲーム『Fate/Grand Order』における大型アップデートとして、ゲームエンジンをUnity 6へと引き上げるバージョンアップデートを実施すると予告した。6月中旬の適用を予定しており、初回起動時のデータ量が通常より多くなるとしている。

2015年のサービスイン時はUnity 5、2019年にUnity 2018、2024年にUnity 2024を適用して長期間の継続的サービスが続けられてきた『Fate/Grand Order』に、Unity 6が適用されるという内容。アップデート後の初回起動時のダウンロード量が増加するほか、一括ダウンロードのデータも更新予定。一括ダウンロード済みのユーザーでは約16GB、初めて実施する場合は約30GBの容量になるとしている。

大きなアップデートのリリース後にはアクセスが集中し、30分以上かかってしまう場合があるとのこと。タイミングは多少ずらしたほうがよいかもしれない。