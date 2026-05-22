HoYoverseが提供しているスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』において、3周年記念イベントが東京・中池袋公園で開催中だ。期間は5月24日までと短く、すでに一般参加枠はすべて配布済み。しかしフォトスポット体験は予約不要とのことだったので、マイナビニュースも参加してきた。

『崩壊：スターレイル』3周年記念イベントを見てきた！ フォトスポットは予約不要

アニメイト池袋本店の目の前、中池袋公園で『崩壊：スターレイル』3周年記念イベントが開催中。現在同作ではVer.4.xシリーズの進行で舞台を“二相楽園”へと移しており、愉悦の星神が司る「幻月遊儀」についての展開が行われている。すでに銀狼LV.999や緋英が実装されたほか、これまで星穹列車で道行を共にしてきた姫子も装いを新たに実装される見込みだ。

今回同作が3周年を迎えたことを記念し、特別POP UPイベントが開催されているというもの。混雑緩和のためにイベントのミニゲーム体験は事前予約抽選制が敷かれ、直前の告知だったにもかかわらずなかなかの当選倍率だったようだ。ところがフォトスポットを眺めて写真を撮る分にはフリーで入場できるとのことでで、なんとか緋英を3人引くことに成功した筆者も参加してきた。

最近よく見る中池袋公園での催し物。アニメイト池袋本店の目の前

現バージョンのキービジュアルをバックに撮影可能

あちこちでフィーチャーされるたぬき記者のオブジェ

サイコロを3回振り、出た面に応じてスタンプを集められる

SNS投稿キャンペーンも開催中。先着でたぬき風船がもらえるとのこと

メディアが入れた22日の午前中はあいにくの荒天だったが、様子を見つつ決行されていた。現地ではパムの着ぐるみに加え、公式コスプレイヤーの方々も参加する。スケジュールが公開されているので、目当てのキャラクターがいる場合は要チェックだ。

加えて、開催地のすぐ近くであるアニメイト池袋本店でも『崩壊：スターレイル』3周年記念連動イベントが開催中。期間中対象のグッズを購入した金額に応じて様々なグッズをプレゼントするというもので、5月31日まで実施する。池袋本店とは別にアニメイト秋葉原ANNEXでも特別展示が行われている。



アニメイト連動イベント概要