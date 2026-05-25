原神、ファドゥイ第7位「サンドローネ」実装へ - 星の楔：氷、鏡の国の奇械座

HoYoverseは5月25日、公式X（旧Twitter）上に投稿する形で、提供中のオープンワールドRPG『原神』における次期キャラクター「サンドローネ」について紹介した。魔神任務における衝撃的な結末を経て、プレイアブルキャラクターとしての登場が行われるのか注目だ。

スネージナヤの上位グループ「ファデュイ」における第7位「傀儡」として魔神任務に登場してきたキャラクター。星の楔は「氷」であることが今回明かされ、命ノ星座は「鏡の国の奇械座」だという。魔神任務ではナド・クライ編になってから大きく存在感を増してきた人物だが、古くはフォンテーヌ編における世界任務「水仙十字結社」シリーズへの関与が示唆されてきた。すでに本編では機体を大きく損傷させていた様子について描写されており、今回プレイアブルキャラクターとしての実装が行われるのか注目が集まっている。