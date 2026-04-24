インターネットイニシアティブ（IIJ）は4月23日、個人向けモバイルサービス「IIJmioサプライサービス」で、OPPO製折りたたみスマートフォン「OPPO Find N6」をはじめ、Xiaomi製、ZTE製、motorola製のAndroidスマートフォン計6機種の販売を開始した。

OPPO Find N6

今回ラインナップに追加されたのは、「OPPO Find N6」「POCO X8 Pro」「POCO X8 Pro Max」「nubia Neo 5 GT 5G」「nubia S2 Lite」「moto g06」の6機種。

OPPO、Xiaomi、ZTEの5機種は「スマホ大特価セール」の対象となり、IIJmioモバイルサービス「ギガプラン」をMNP転入で同時申し込みした場合、期間限定価格で提供するという。motorolaの「moto g06」についても、ギガプランをMNP転入で同時申し込みした場合、のりかえ価格が適用される。

価格は、「OPPO Find N6」が一括314,820円、24回払い13,124円／月で、MNP転入時のキャンペーン価格は一括284,980円、24回払い11,875円／月。

「POCO X8 Pro」は、8GB／256GBが一括59,980円、24回払い2,509円／月、キャンペーン価格は一括47,800円、24回払い1,993円／月。8GB／512GBが一括69,980円、24回払い2,927円／月、キャンペーン価格は一括57,800円、24回払い2,410円／月。12GB／512GBが一括74,980円、24回払い3,136円／月で、キャンペーン価格は一括62,800円、24回払い2,618円／月。

POCO X8 Pro

「POCO X8 Pro Max」は、12GB／256GBが一括79,800円、24回払い3,334円／月、キャンペーン価格は一括67,800円、24回払い2,827円／月。12GB／512GBが一括89,980円、24回払い3,752円／月で、キャンペーン価格は一括77,800円、24回払い3,242円／月。

POCO X8 Pro Max

ZTE製の「nubia Neo 5 GT 5G」は一括52,800円、24回払い2,201円／月で、キャンペーン価格は一括39,800円、24回払い1,659円／月。

nubia Neo 5 GT 5G

同じくZTE製の「nubia S2 Lite」は一括29,800円、24回払い1,244円／月で、キャンペーン価格は一括4,980円、24回払い209円／月。

nubia S2 Lite

motorolaの「moto g06」は一括26,800円、24回払い1,123円／月で、のりかえ価格は一括19,800円、24回払い826円／月。