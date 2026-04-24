インターネットイニシアティブ（IIJ）は4月23日、シャオミ製スマートフォン「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」を、4月28日10時よりIIJmio会員限定オンラインストアで数量限定販売すると発表した。価格は249,800円。

Leica Leitzphone powered by Xiaomi

同端末は、ライカの絵作りを取り入れたトリプルカメラ構成を特徴とする5G対応スマートフォン。チップセットにSnapdragon 8 Elite Gen 5（オクタコア最大4.6GHz）を採用し、16GB RAM＋1TBストレージ、6,000mAhバッテリー（90W急速充電対応）を搭載する。

ディスプレイは約6.9インチ（解像度2,608×1,200、最大120Hz）。OSはAndroid 16ベースのXiaomi HyperOS 3で、専用テーマをホーム画面とカメラアプリに採用している。

カメラはLeica APOレンズを採用したトリプル構成で、LOFIC搭載1インチセンサーの23mmメイン（5,000万画素、F値1.67、OIS）、75～100mmの焦点距離を光学的に可変させる望遠（2億画素、F値2.39～2.96、OIS）、14mm超広角（5,000万画素、F値2.2）からなる。

背面カメラ部を囲むリングに搭載した「Leicaコントロール」により、EV・ズーム・フィルターなどをアナログ的な操作で直感的に調整できる点も特徴だ。Leica M3やLeica M9の絵作りを再現するシミュレーションモードも搭載する。

IPX8、IP6Xの防塵防水性能を備え、おサイフケータイには非対応。本体にはマグネティックケースやレンズキャップ、ハンドストラップなどの専用アクセサリーが同梱される。

また、もれなく購入者特典として、スマートフォンをカメラ形状で使えるオプション品「Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro」が無償で提供され、製品本体と一緒に届けられる。

同製品の販売カラーはブラックの1色。なお、IIJmio会員限定オンラインストアでは端末のみの販売となり、利用には会員専用ページへのログインが必要。デバイス購入時にモバイル回線の同時申し込みは受け付けていない。数量限定入荷のため、在庫がなくなり次第販売を終了するとしている。