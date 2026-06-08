カシオ計算機はこのほど、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」にて八角形ベゼルが特徴の「2100」シリーズから、上品な黒色で時計全体をまとめた「LUXE BLACK」4モデルを発表した。6月19日に発売する。

価格は「GM-2100LXB-1AJF」「GM-2100LXB-1A9JF」が各32,450円、「GA-2100LXB-1AJF」「GA-2100LXB-1A9JF」が各20,900円。

「LUXE BLACK」は、ミニマムなデザインをベースに、時を経ても色あせない上質さを追求したシリーズ。漆黒の中で際立つコントラストと、控えめな輝きが静かに佇む製品に仕上げたとしている。

「GM-2100LXB-1AJF」「GM-2100LXB-1A9JF」は、ブラックIP加工を施したメタルベゼルにブラックの樹脂バンドを組み合わせ、シックなデザインとした。インダイアルのメタルアクセントやガラス円周部の蒸着処理により、質感と奥行き感のある表情を演出しているという。価格はいずれも32,450円。

「GA-2100LXB-1AJF」「GA-2100LXB-1A9JF」は、ブラックの樹脂のベゼルとバンドで統一したデザインに、インデックスの蒸着処理による繊細な輝きを加えた。価格はいずれも20,900円。

ダイアルには、光を吸収して反射を抑える微細なシボ加工を施したマットブラックの文字板を採用。新開発の細身でのびやかな時分針と、新たなインデックスを組み合わせることで、高い視認性と優れた質感を両立させたとしている。

いずれのモデルも、モノクロームデザインを基調に、洗練されたシルバーがアクセントのモデルと、さりげない輝きを放つゴールドのアクセントが際立つモデルの2色をラインアップする。

「GM-2100LXB-1AJF」「GM-2100LXB-1A9JF」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W44.4×D11.8×H49.3mm

W44.4×D11.8×H49.3mm 質量： 72g

72g ケース・ベゼル材質： 樹脂／ステンレススチール

樹脂／ステンレススチール バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 表面加工： ブラックIP（ベゼル部）

ブラックIP（ベゼル部） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約3年

約3年 バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm その他機能： ネオブライト、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避

「GA-2100LXB-1AJF」「GA-2100LXB-1A9JF」の主な仕様は以下のとおり。