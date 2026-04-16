ウォルト・ディズニー・ジャパンは、アメリカの劇場公開から75周年を迎えるディズニー・アニメーション『ふしぎの国のアリス』の 4K UHD＋ブルーレイ セットを、2026年7月22日に発売する。価格は7,590円。
『ふしぎの国のアリス』は、世界の125の原語で翻訳されているルイス・キャロルの名作「不思議の国のアリス」と「鏡の国の アリス」を原作に1951年に製作、1952年のアカデミー賞作曲賞にノミネートされた、ディズニーの代表作とも言える長編アニメーション。
この度、アメリカでの劇場公開から75周年を記念して、ディズニーのフィルム・レストレーション・チームが映像を修復、さらに、ウォルト・ディズニー・アニメーション・リサーチ・ライブラリーが保存するオリジナルの原画を参考にし、当時の映画製作者たちの意図を忠実に再現し、4K UHDとして発売する運びとなった。ブルーレイには、以下のボーナツコンテンツを収録する。
●製作の舞台裏
・カギ穴の向こうへ：映像解説付きで本編を見る
・実写モデルの映像：ドアノブと話すアリス
・ペンシル・テスト：小さくなっていくアリス
●クラシック・ボーナス・フィーチャー
・『ふしぎの国のアリス』を語る
・メイキング・オブ『ふしぎの国のアリス』
・未発表曲 ♪チェシャ猫のテーマソング
・短編アニメーション『ミッキーの夢物語』
・"ワン・アワー・イン・ワンダーランド"
・『アリスの不思議な国』（"アリス・コメディ"より）
・オリジナル劇場予告編（1951年/1974年）
・ウォルト・ディズニーの TV シリーズ用イントロダクション（1954年/1959年/1964年）
・"フレッド・ウェアリング・ショー"より
・とっておきの映像集（未公開シーン：公爵夫人の赤ちゃん／『ふしぎの国のアリス』から『ピーター・パン』へ／採用されなかったコンセプト"夢見るアリス"／オリジナル・ソングのデモバージョン）
さらに、発売を記念して、今回の修復の様子をまとめた貴重な映像も特別公開されている。
■ストーリー
退屈な昼下がり、アリス（キャサリン・ボーモント）は大忙しで走っていく白うさぎを追いかけるうち、深い穴に落ちてしまう。体は伸び縮み、美しい花たちは歌い出し、"お誕生日じゃない日"をお祝いし、おかしなことばかりが起こる奇妙な世界。双子のディーとダム（ともにJ・パット・オマリー）、チェシャ猫（スターリング・ホロウェイ）、マッドハッター（エド・ウィン）、ハートの女王（ベルナ・フェルトン）などが現れて、アリスはシュールで不思議な冒険を続けるが……。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹き替え）
アリス：キャサリン・ボーモント（土井美加）
白うさぎ：ビル・トンプソン（牛山茂）
チェシャ猫：スターリング・ホロウェイ（関時男）
マッドハッター：エド・ウィン（西本裕行）
ハートの女王：ベルナ・フェルトン（小沢寿美恵）
■スタッフ
製作：ウォルト・ディズニー
原作：ルイス・キャロル
製作総指揮：ベン・シャープスティーン
監督：クライド・ジェロニミ、ハミルトン・ラスク、ウィルフレッド・ジャクソン
脚本：ウィンストン・ヒブラー
アニメーター：ウォード・キンボール、フランク・トーマス
音楽：オリバー・ウォレス
発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング
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