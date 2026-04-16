ウォルト・ディズニー・ジャパンは、アメリカの劇場公開から75周年を迎えるディズニー・アニメーション『ふしぎの国のアリス』の 4K UHD＋ブルーレイ セットを、2026年7月22日に発売する。価格は7,590円。

『ふしぎの国のアリス』の 4K UHD＋ブルーレイ セットが7月22日に発売

『ふしぎの国のアリス』は、世界の125の原語で翻訳されているルイス・キャロルの名作「不思議の国のアリス」と「鏡の国の アリス」を原作に1951年に製作、1952年のアカデミー賞作曲賞にノミネートされた、ディズニーの代表作とも言える長編アニメーション。

この度、アメリカでの劇場公開から75周年を記念して、ディズニーのフィルム・レストレーション・チームが映像を修復、さらに、ウォルト・ディズニー・アニメーション・リサーチ・ライブラリーが保存するオリジナルの原画を参考にし、当時の映画製作者たちの意図を忠実に再現し、4K UHDとして発売する運びとなった。ブルーレイには、以下のボーナツコンテンツを収録する。

●製作の舞台裏

・カギ穴の向こうへ：映像解説付きで本編を見る

・実写モデルの映像：ドアノブと話すアリス

・ペンシル・テスト：小さくなっていくアリス

●クラシック・ボーナス・フィーチャー

・『ふしぎの国のアリス』を語る

・メイキング・オブ『ふしぎの国のアリス』

・未発表曲 ♪チェシャ猫のテーマソング

・短編アニメーション『ミッキーの夢物語』

・"ワン・アワー・イン・ワンダーランド"

・『アリスの不思議な国』（"アリス・コメディ"より）

・オリジナル劇場予告編（1951年/1974年）

・ウォルト・ディズニーの TV シリーズ用イントロダクション（1954年/1959年/1964年）

・"フレッド・ウェアリング・ショー"より

・とっておきの映像集（未公開シーン：公爵夫人の赤ちゃん／『ふしぎの国のアリス』から『ピーター・パン』へ／採用されなかったコンセプト"夢見るアリス"／オリジナル・ソングのデモバージョン）



さらに、発売を記念して、今回の修復の様子をまとめた貴重な映像も特別公開されている。