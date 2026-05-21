「スポンジ・ボブ」シリーズ映画最新作『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』のブルーレイ＋DVD セットが2026年8月5日に発売となる。価格は5,390円。レンタルDVDも同日リリースとなる。

『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』のブルーレイ＋DVD セットが8月5日に発売

『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』は、「スポンジ・ボブ」シリーズの約5年ぶりとなる劇場最新作。「立派な"ビッグ・ガイ"になりたい」と願うスポンジ・ボブと仲間たちの冒険は、ただ楽しいだけでなく、子供にも大人にも刺さるシリーズ史上最大の成長物語となっている。未知の世界＜アンダーワールド＞を舞台に、海賊やモンスター、次々と立ちはだかる試練が連続する大冒険が展開。テレビシリーズでは描けなかった、新たなスポンジ・ボブの世界が実現した。実写とアニメが融合した演出も見どころだ。

スポンジ・ボブ役のトム・ケニーらオリジナル声優陣が再集結し、さまよえるオランダ人役のマーク・ハミルをはじめ、レジーナ・ホール、ジョージ・ロペス、声優初挑戦となるアイス・スパイスなど新しい顔ぶれも参加。マーク・ハミルは特殊メイクによる実写シーンにも登場し大きな話題となった。本国でのリリース直後から反響を呼んだアイス・スパイスによる主題歌「Big Guy」にも注目いただきたい。

日本語吹替版では、スポンジ・ボブ役を宮田幸季、親友のパトリック役をかぬか光明、タコのイカルド役を上田燿司、尊敬するボスのカーニさん役を奥田啓人、頭脳明晰なリスのサンディ役を松浦チエが担当。テレビシリーズでお馴染みのキャストが集結した。さらに、さまよえるオランダ人役として登場するマーク・ハミルの吹替を、「スター・ウォーズ」シリーズのルーク・スカイウォーカーとして長年担当してきた島田敏が初参加。実力派声優陣による思わず笑ってしまうハチャメチャな大冒険が楽しめる。

ブルーレイには、ボブたちの大冒険を支えるスタッフ・キャストによる制作秘話やメイキング映像、アイス・スパイス「Big Guy」のミュージックビデオなどの映像特典を収録している。