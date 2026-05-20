ウォルト・ディズニー・ジャパンは、『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2全10話の見放題独占配信をディズニープラスにて開始した。

『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2

(C) 2026 Disney and its related entities

『ブルーイのスペシャルステージ！』

(C) 2026 Ludo Studio Pty Ltd and BBC Studios Production Limited

エミー賞を受賞したオーストラリアのLudo Studioが制作する「ブルーイ」はディズニープラスで全3シリーズを配信中。愛らしく元気いっぱいのオーストラリアン・キャトル・ドッグ（ブルー・ヒーラーの仔犬）の女の子・ブルーイは、毎日の日常を最高のアドベンチャーに変える天才。6歳と4歳の子犬の姉妹・ブルーイとビンゴが、パパ、ママとともに、想像力豊かに身近なものから夢中になれる遊びを発見し、ささやかな日常をワクワクの冒険へと変えていく物語だ。好奇心旺盛な姉妹が家族や友だちを巻き込み、遊びを通して学び、ともに成長していく姿を描いたこの心温まる日常コメディは、世界中で大きな話題となっている。2025年には、アメリカで年間452億分の視聴時間を記録し、2年連続で「最もストリーミングされた番組」第1位を獲得。楽しく優しい気持ちになれるオーストラリア発の普遍的な家族の物語は、子供たちはもちろん、大人の心をも掴む絶大な支持を得ている。

ディズニープラスでは、現在、人気ツアー舞台を映像化した『ブルーイのスペシャルステージ！』が独占配信中。世界トップクラスのパペッティア（人形使い）がキャラクターたちに命を吹き込む、躍動感あふれるライブパフォーマンスを、自宅で楽しめる。原作シリーズのクリエイターであるジョー・ブルムが書き下ろしたオリジナルストーリーに加え、ジョフ・ブッシュが本作のために特別に手掛けた劇中歌を堪能いただきたい。

さらに、これまでオーストラリア国内やオンラインでしか視聴できなかった「ブルーイ ミニストーリー」シーズン2全10話が、本日よりディズニープラスで独占配信が始まった。本作は、ブルーイが遊びを通じて相手を思いやる気持ちやコミュニケーションの大切さを学んでいく、ささやかな日常を最高の一日に変えてしまう仲良し家族を描いた、1話あたり1～3分の短編アニメーション。ファンならずとも心癒されること間違いなしの、珠玉の短編コレクションに仕上がっている。

なお、今回の配信開始にあわせ、「ブルーイ ミニストーリー」シーズン2より予告編が公開となった。元気いっぱいのブルーイと家族の、楽しい日常のワンシーンが切り取られている。「バンザイ！」と声を弾ませて喜ぶ姿や、家族全員で最高に楽しい一日を過ごす様子は、見ているだけで誰もが笑顔になること間違いなし。ブルーイの世界観がギュッと凝縮された、ワクワクの詰まった仕上がりだ。

加えて、『ミッキー プラス ショーツ：ミッキーとブルーイ』が62026年月12日より独占配信決定。ミッキーマウスがブルーイの世界を訪れ、一緒にだるまさんがころんだをして遊ぶという、夢の共演が実現。ファン待望の愛らしいエピソードが、ディズニープラスに登場する。

また、BBCスタジオとウォルト・ディズニー・スタジオは、Ludo Studioとの提携により、長編映画『ブルーイ』（原題）を2027年8月6日に劇場公開することを発表した（日本国内での公開は未定）。カリフォルニア ディズニーランド・リゾートのファンタジーランド・シアターで、3月22日から「ブルーイのベスト・デー・エバー！」がスタートおり、ディズニーランド・パークに初めて登場する『ブルーイ』の仲間たちによるショー「ブルーイのベスト・デー・エバー！」では、ブルーイの学校の校庭に姿を変えたファンタジーランド・シアターでゲストも最高の一日を楽しめる。ブルーイと妹のビンゴがコメディ俳優やミュージシャンたちとステージに上がり、作品のエピソードで人気のパフォーマンスを披露しながら観客にも参加を呼びかける。キーピー・アッピーなどのゲームから大好きな音楽のミュージカルショー、ノーム村やフェアリーガーデンでのインタラクティブな冒険など、家族みんなで思い出に残る特別な時間を過ごせるとのことだ。たっぷり遊んだ後は「トルバドール・タバーン」でブルーイのお気に入りフードを食べられる。フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートでは、5月26日から9月8日まで「クール・キッズ・サマー」を開催。ブルーイ＆ビンゴとの記念撮影やゲームが楽しめるアクティビティが登場する。