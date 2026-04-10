ウォルト・ディズニー・ジャパンは、宮﨑駿監督作品『もののけ姫』の4K UHD＋ブルーレイ セットを、2026年6月24日に豪華デジパック仕様で発売する。価格は11,880円。

『もののけ姫』の4K UHD＋ブルーレイ セットが6月24日に発売

2025年3月に北米で、続いて同年10月からは日本国内でも IMAX劇場上映され話題を集めた『もののけ姫』の4K デジタルリマスター版が4K UHDで発売される運びとなった。スタジオジブリ⻑編作品としては『君たちはどう生きるか』（2023）に続く4K UHD化で、同様の新たなマスターで制作されたブルーレイとの2枚組仕様となる。

細部まで鮮明な映像とクリアな音響を徹底追求し、生い茂る森の緑、キャラクターの繊細な表情、迫力のアクションシーンが、かつてない没入感を生み出し、まるで物語の世界に足を踏み入れたかのような感覚を味わえる。

さらに映像特典には、2025年10月の劇場公開に先駆けて行われた 4KデジタルリマスターIMAXプレミア試写会における松田洋治（アシタカ役）、石田ゆり子（サン役）、鈴木敏夫プロデューサーによる舞台挨拶の映像を収録している。