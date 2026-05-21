ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントは、U-NEXTにて、映画『俺たちのアナコンダ』の先行独占配信を開始した。
『俺たちのアナコンダ』は、名作映画『アナコンダ』をリメイクするはずが、ホンモノの巨大ヘビに遭遇にしてしまうというオトナの青春パニック・アドベンチャー。1997年に公開されたジェニファー・ロペス主演の『アナコンダ』は、ロペス演じる映画監督が撮影で訪れたジャングルで、巨大かつ獰猛な大蛇アナコンダに襲われる惨劇をスリリングに描いたパニックスリラーで、絶妙なB級感がジャンル映画ファンの支持を集め、世界的ヒットを記録するなど、カルト的人気を誇る作品となった。
本作は全米公開直後から観客を熱狂させ、世界興行収入1億ドルを超える大ヒットを記録。オリジナルを知る層にはノスタルジーを、新規の観客には新鮮な驚きを提供する新解釈となっている。
この度、配信を記念して、約10分の本編プレビュー映像と特別映像をソニー・ピクチャーズの公式YouTubeチャンネルにて公開している。特別映像は、キャストやスタッフが「アナコンダ伝説の再構築」を語る、ここでしか観られない必見映像となっている。
■ストーリー
少年時代からの親友ダグとグリフは、子どもの頃から大好きだった映画『アナコンダ』を自分たちの手でリメイクすることを夢見てきた。40代を迎え、人生の岐路に立たされた二人はついにその夢を実行に移し、撮影のためアマゾン奥地へと向かう。しかし、順調に進むはずだった撮影は、本物の巨大アナコンダの出現によって一変。ドタバタ続きの映画撮影は、やがて命がけのサバイバルへと変わっていく。果たして二人は、この危険すぎるジャングルから生きて帰り、念願の映画を完成させることができるのか――。夢の映画作りが、まさかの「命がけ」の冒険になる！
■出演者
ダグ：ジャック・ブラック（高木渉）
グリフ：ポール・ラッド（木内秀信）
ケニー：スティーヴ・ザーン（菊池通武）
クレア：タンディウェイ・ニュートン（木村香央里）
アナ：ダニエラ・メルキオール（佐久間友理）
サンティアゴ：セルトン・メロ（秋葉恭平）
■スタッフ
監督/脚本：トム・ゴーミカン
製作/脚本：ケヴィン・エッテン
発売・販売元：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
(C) 2025 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved.