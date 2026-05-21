ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントは、U-NEXTにて、映画『俺たちのアナコンダ』の先行独占配信を開始した。

『俺たちのアナコンダ』は、名作映画『アナコンダ』をリメイクするはずが、ホンモノの巨大ヘビに遭遇にしてしまうというオトナの青春パニック・アドベンチャー。1997年に公開されたジェニファー・ロペス主演の『アナコンダ』は、ロペス演じる映画監督が撮影で訪れたジャングルで、巨大かつ獰猛な大蛇アナコンダに襲われる惨劇をスリリングに描いたパニックスリラーで、絶妙なB級感がジャンル映画ファンの支持を集め、世界的ヒットを記録するなど、カルト的人気を誇る作品となった。

本作は全米公開直後から観客を熱狂させ、世界興行収入1億ドルを超える大ヒットを記録。オリジナルを知る層にはノスタルジーを、新規の観客には新鮮な驚きを提供する新解釈となっている。

この度、配信を記念して、約10分の本編プレビュー映像と特別映像をソニー・ピクチャーズの公式YouTubeチャンネルにて公開している。特別映像は、キャストやスタッフが「アナコンダ伝説の再構築」を語る、ここでしか観られない必見映像となっている。