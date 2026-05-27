『落下の王国 4Kデジタルリマスター』が6⽉15⽇よりU-NEXTで独占レンタル配信開始

昨秋劇場公開されたファンタジー映画『落下の王国 4Kデジタルリマスター』が2026年6⽉15⽇よりU-NEXTで独占レンタル配信開始となる。レンタル価格は550円（3日間）。

『落下の王国』は、2008年の日本公開以来、配信されることなく「幻」と評されカルト人気を誇っていたファンタジー映画。『ザ・セル』（2000）で鮮烈なビジュアル世界を提示し、世界に衝撃を与えた映像の魔術師、ターセム監督が、構想26年、撮影期間4年の歳月をかけて完成させた。

昨年の11月21日に封切られると、連日満席回が続出。43館スタートながら口コミで熱狂が広がり、上映館数は100館規模まで拡大し、公開から25週にわたりロングラン上映が続く異例の大ヒットを記録した。

CGに頼らず、13以上の世界遺産、24カ国以上のロケーションを巡って撮影された映像は息を呑む美しさだ。主演は、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』（2014）などに出演しているリー・ペイス。『ドラキュラ』（1992）で第65回アカデミー賞の衣装デザイン賞を受賞した故・石岡瑛子が衣裳を手がけている。

これまで動画配信サービス上で未配信となっていたが、6⽉15⽇0時よりU-NEXTにて独占レンタル配信を開始する。U-NEXTでは劇場公開時と同様に、4Kの高画質で配信となる。