『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン シーズン3』が6⽉22⽇よりU-NEXTで独占配信開始

エミー賞ほか数多くの賞を受賞するヒット作となった『ゲーム・オブ・スローンズ』の前日譚として制作された『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』のシーズン3が2026年6⽉22⽇よりU-NEXTで独占配信される。見放題での提供で、6⽉22⽇以降、1話ずつ全8話が配信となる。

『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』は、日本国内でも「ゲースロ」の略称で多くのファンを獲得している『ゲーム・オブ・スローンズ』の前日譚として制作された。架空の大陸ウェスタロスを舞台に、「ゲースロ」の200年前に起こった、ドラゴン使いの一家・ターガリエン家の王位継承争いを描いたシリーズで、2022年のシーズン1公開時には、初回プレミア配信・放送において全米及びヨーロッパ（EMEA）でのHBO史上最多視聴者数を更新するヒットを記録した。シーズン2でもその勢いは衰えず、1話平均約2,500万人（全米）の視聴者を獲得するコンテンツへと成長し、世界を席巻し続けている。

シーズン3では、王位をめぐり《黒装派》と《翠装派》に分裂した王家や兵士たちの攻防がさらに激化し、多くのドラゴンがぶつかり合う壮絶な海上戦「ガレットの海戦」に発展。七王国史に刻まれる史上最大の内乱「双竜の舞踏」が本格開戦する。政治的駆け引きや仲間の裏切り、そして非情な死と圧倒的スケールのドラゴン戦など、「ゲースロ」のDNAを受け継ぐ予測不能な人間ドラマと、ウェスタロス全土を巻き込む壮絶なアクションが渦巻く、過去シーズンとは一線を画すスペクタクルに注目いただきたい。激動の第3章は、4K/Dolby Vision/Dolby Atmos対応の高画質・高音質にてお届けする。

新シーズンでは、エマ・ダーシー、オリヴィア・クック、マット・スミスら、前回までの主要人物役のキャストに加え、 新たにトミー・フラナガン、ダン・フォグラー、ジェームズ・ノートンらが出演。同時配信となる日本語吹き替え版には、早見沙織、津田健次郎、坂本真綾、大塚明夫、諏訪部順一ほか、豪華声優陣が前シーズンから続投で吹き替えを務める。