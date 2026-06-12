思春期カップルの「初体験」を巡り、体内の精子たちの冒険をミュージカル仕立てで描いたアニメーション『スペルマゲドン 精なる大冒険』のブルーレイとDVDが2026年9月11日に発売となる。価格は、ブルーレイが4,180円、DVDは3,080円。

『スペルマゲドン 精なる大冒険』は、思春期の少年の体内で繰り広げられる精子たちの冒険を、ミュージカル仕立てにしたアニメーション。本国ノルウェーではハリウッド超大作規模で公開し、2週連続で堂々の第1位の大ヒットを記録。アニメーション映画の頂点、アヌシー国際アニメーション映画祭での上映を皮切りに、シッチェス・カタロニア国際映画祭、ロッテルダム国際映画祭など、世界の名だたる映画祭で話題を呼んだ。

主人公イェンスの体内で大冒険を繰り広げるちょっぴり頼りないが勉強熱心な精子・シメン役の声優は、本作が声優デビュー作となるラランドのニシダが務める。またシメンと冒険をともにする勝気でまっすぐな精子・カミラ役は、歌手・声優の大橋彩香が務める、ゲーム大好き思春期真っ只中の主人公・イェンス役は、声優の福原かつみ、イェンスの気になる女の子・リサ役は声優としての活動を軸に、ガールズガレージロックバンド「THE MERCIES」のドラマーとしても活躍中の声優・ドラマーの天沢カンナが担当する。

特典映像は以下を収録する。

ラランド ニシダ 吹替レコーディング映像

ラランド ニシダ インタビュー映像

日本版特報（字幕）

日本版予告（吹替）