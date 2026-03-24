20世紀初頭のイギリスを舞台に、壮麗な大邸宅ダウントン・アビーに暮らす貴族クローリー家と、使用人たちが織りなす人間模様を描いたドラマシリーズ「ダウントン・アビー」の完結編となる映画版第3作目『ダウントン・アビー／グランドフィナーレ』が、2026年3月25日よりダウンロード先行発売、4月8日よりレンタル配信を開始する。

「ダウントン・アビー」シリーズは、2010年9月26日から2015年12月25日までイギリスのITVで放送された歴史ドラマ。全6シーズン、52話が制作された。映画版は2019年に第一弾となる『ダウントン・アビー』が、2022年には第二弾となる『ダウントン・アビー：新たなる時代へ』が公開となっている。

舞台は1912年から1925年のイギリス、ヨークシャーの架空のカントリーハウス「ダウントン・アビー」で、当時の出来事、事件や社会情勢を背景にドラマは構成されている。

シリーズ最終章となる今作では、1930年代にあった、王族も集う舞踏会やアスコット競馬などが開催される社交界の「ロンドン・シーズン」の様子が描かれる。現代では姿を消し、二度と見られない贅を極めたフェスティバルが、最先端の技術で映像化。現代のアスコット競馬場では撮影できなかったため、ノース・ヨークシャーにあるリポン競馬場で撮影が行われた。撮影当日は11台のカメラを駆使し、本物の競走馬が疾走。さらに300人以上のエキストラが正装で登場する迫力ある圧巻のシーンとなった。

また、本作では、長年ファンに愛されてきたキャラクターたち一人ひとりの結末が描かれ、シリーズおなじみの顔ぶれによる重厚で迫力ある演技が堪能できる。ヒュー・ボネヴィル（『パディントン』）、ジム・カーター（『恋におちたシェイクスピア』）、ミシェル・ドッカリー（『ジェントルメン』）、ポール・ジアマッティ（『ホールドオーバーズ』）、エリザベス・マクガヴァン（『普通の人々』）、ペネロープ・ウィルトン（『ショーン・オブ・ザ・デッド』）ら人気キャストが再集結し、シリーズの生みの親であるジュリアン・フェロウズ（「ダウントン・アビー」「ギルデッド・エイジ」）をはじめ、監督のサイモン・カーティス（『ダウントン・アビー：新たなる時代へ』）、プロデューサーのギャレス・ニーム、リズ・トラブリッジら名クリエイター陣も参加。長年のファンも胸アツ間違いなしの、クローリー家の物語を締めくくるにふさわしい、壮大なフィナーレが描かれている。