TC エンタテインメントは、『落下の王国 4Kデジタルリマスター』の4K UHDとBlu-rayを2026年7月15日に発売する。価格はUHD＋ブルーレイが7,040円、ブルーレイ単体版は6,160円。また、TC エンタテインメント直販サイトのみで取り扱うアクリルスタンド6体セット付きの初回生産限定盤も発売となる。こちらはUHD＋ブルーレイが11,440円、ブルーレイ単体版は10,560円。
『落下の王国』は、2008年の日本公開以来、配信されることなく「幻」と評されカルト人気を誇っていたファンタジー映画。『ザ・セル』（2000）で鮮烈なビジュアル世界を提示し、世界に衝撃を与えた映像の魔術師、ターセム監督が、構想26年、撮影期間4年の歳月をかけて完成させた。この度、オリジナルの劇場公開版でカットされたシーンが新たに追加され、より濃密な没入体験を実現。CGに頼らず、13以上の世界遺産、24カ国以上のロケーションを巡って撮影された映像は息を呑む美しさだ。主演は、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』（2014）などに出演しているリー・ペイス。『ドラキュラ』（1992）で第65回アカデミー賞の衣装デザイン賞を受賞した故・石岡瑛子が衣裳を手がけている。
UHD は日本独自の4K HDR/Dolby vision仕様で収録。特典映像は以下の通り。
●ターセム監督インタビュー（初公開時版）
●衣装・石岡瑛子インタビュー
●舞台挨拶 石岡瑛子、ターセム、ニコ・ソウルタナキス、通訳：戸田奈津子
●トークショー 石岡瑛子、ターセム、ニコ・ソウルタナキス、通訳：戸田奈津子
●イントロダクション
●劇場予告編（リバイバル日本版）
●ドキュメンタリーNostalgia 30分
●ドキュメンタリーWonderlust 28分
●初公開時未公開シーン集
●ターセム監督オンライン登壇舞台挨拶（@2025年11月3日 グランドシネマサンシャイン池袋 約20分 ☆日本初収録）
音声特典はターセム監督のオーディオコメンタリー。封入特典はポストカード。なお、UHD＋ブルーレイのみ、アウターケース仕様で、さらに24Pのブックレットが付属する。
時は1915年、黎明期のハリウッド。映画の撮影中に橋から落ちて大怪我を負い、病室のベッドに横たわるスタントマンのロイ(リー・ペイス)は、自暴自棄になっていた。そこに現れたのは、木から落ちて腕を骨折して入院した5才の少女・アレクサンドリア(カティンカ・アンタルー)。ロイは自殺するための薬を、動けない自分に代わって薬剤室から盗んで来させようと、アレクサンドリアに思いつきの冒険物語を聞かせ始める。それは、愛する者や誇りを失い、深い闇に落ちていた6人の勇者たちが、力を合わせて悪に立ち向かう【愛と復讐の叙事詩】であった――。
■出演者（役名/俳優名）
ロイ・ウォーカー/黒山賊：リー・ペイス
アレクサンドリア：カティンカ・アンタルー
エヴリン看護師/エヴリン姫：ジャスティン・ワデル
シンクレア/オウディアス総督：ダニエル・カルタジローン
■スタッフ
監督：ターセム・シン
脚本：ターセム・シン/ダン・ギルロイ/ニコ・ソウルタナキス
撮影：コリン・ワトキンソン
衣装デザイン：石岡瑛子
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