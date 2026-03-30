TC エンタテインメントは、『落下の王国 4Kデジタルリマスター』の4K UHDとBlu-rayを2026年7月15日に発売する。価格はUHD＋ブルーレイが7,040円、ブルーレイ単体版は6,160円。また、TC エンタテインメント直販サイトのみで取り扱うアクリルスタンド6体セット付きの初回生産限定盤も発売となる。こちらはUHD＋ブルーレイが11,440円、ブルーレイ単体版は10,560円。

『落下の王国』は、2008年の日本公開以来、配信されることなく「幻」と評されカルト人気を誇っていたファンタジー映画。『ザ・セル』（2000）で鮮烈なビジュアル世界を提示し、世界に衝撃を与えた映像の魔術師、ターセム監督が、構想26年、撮影期間4年の歳月をかけて完成させた。この度、オリジナルの劇場公開版でカットされたシーンが新たに追加され、より濃密な没入体験を実現。CGに頼らず、13以上の世界遺産、24カ国以上のロケーションを巡って撮影された映像は息を呑む美しさだ。主演は、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』（2014）などに出演しているリー・ペイス。『ドラキュラ』（1992）で第65回アカデミー賞の衣装デザイン賞を受賞した故・石岡瑛子が衣裳を手がけている。

UHD は日本独自の4K HDR/Dolby vision仕様で収録。特典映像は以下の通り。

●ターセム監督インタビュー（初公開時版）

●衣装・石岡瑛子インタビュー

●舞台挨拶 石岡瑛子、ターセム、ニコ・ソウルタナキス、通訳：戸田奈津子

●トークショー 石岡瑛子、ターセム、ニコ・ソウルタナキス、通訳：戸田奈津子

●イントロダクション

●劇場予告編（リバイバル日本版）

●ドキュメンタリーNostalgia 30分

●ドキュメンタリーWonderlust 28分

●初公開時未公開シーン集

●ターセム監督オンライン登壇舞台挨拶（@2025年11月3日 グランドシネマサンシャイン池袋 約20分 ☆日本初収録）



音声特典はターセム監督のオーディオコメンタリー。封入特典はポストカード。なお、UHD＋ブルーレイのみ、アウターケース仕様で、さらに24Pのブックレットが付属する。

TC エンタテインメント直販サイトのみで販売する限定版に付属するアクリルスタンド6体セット（絵柄は仮のもので、一部変更となる予定）