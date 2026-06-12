映画『キューティ・ブロンド』（2001）の前日譚を描く、Prime Originalドラマ『エル』シーズン1（全8話）が、2026年7月1日よりプライム会員向けに独占で配信となる。配信に先立ち、キービジュアルおよび日本版本予告映像が公開となっている。

『エル』シーズン1』が7月1日よりPrime Videoで配信開始

『エル』は、映画『キューティ・ブロンド』の前日譚で、ハーバード大学で"場違いな存在"となる前のエル・ウッズを描く。映画版では、エル・ウッズをリース・ウィザースプーンが演じていたが、本作では製作総指揮に。

本作は『インセキュア』（2016〜21）などで知られるローラ・キットレルが企画・制作を担当。キットレルとキャロライン・ドリースが共同ショーランナー兼製作総指揮を務めている。リース・ウィザースプーンのほか、ローレン・ノイシュタッター、アマンダ・ブラウン、マーク・プラットも製作総指揮として参加。また、『ピッチ・パーフェクト』（2012）のジェイソン・ムーアがシーズン1の第1話・第2話の監督を務めるほか、製作総指揮にも名を連ねている。さらに、ジュリア・ブラウネルとイーライ・ウィルソン・ペルトンが共同製作総指揮、ブライアン・J・レイバーとアスミタ・パランジャペがプロデューサー、ジョージー・クレイヴンとジェン・リーガンがスーパーバイジングプロデューサーを務めている。

主人公のエル・ウッズ役は、オーディションで選ばれたレクシー・ミネトリーが務め、母エヴァ役としてジューン・ダイアン・ラファエル、父ワイアット役としてトム・エヴェレット・スコットが出演する。さらに、ジェイコブ・モスコヴィッツ、ガブリエル・ポリカーノ、チャンドラー・キニー、ザック・ルッカー、エイミー・ピエッツらが参加しており、リカーリングキャストとして、ブラッド・ハーダー、クロエ・ヴェッパー、ダニエル・チャンド、デヴィッド・バーカ、ジェームズ・ヴァン・ダー・ビーク、ジェシカ・ベルキン、ケイラ・メゾネ、リサ・ヤマダ、ローガン・シュロイヤー、マット・オバーグ、シャロン・テイラーが出演する。