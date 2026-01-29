インターネットイニシアティブ（IIJ）は1月29日、個人向けSIMロックフリー端末販売サービス「IIJmioサプライサービス」において、中古良品「iPhone 15（128GB）」とNEC製Aterm光回線ルータ4機種の販売を開始した。

中古良品「iPhone 15（128GB）」

iPhone 15

中古良品「iPhone 15（128GB）」は、充電器や取扱説明書などの付属品を含まない状態で販売される。カラーはブラック／ブルー／グリーン／イエロー／ピンクの5色を用意。

端末価格は一括払いで76,980円、24回払いで月額3,213円×24回となる。IIJmioモバイルサービス ギガプランをMNP転入で同時に申し込む場合は、のりかえ価格として一括払い時69,800円、24回払い時月額2,909円×24回で提供する。端末補償オプション費用は550円。

Aterm光回線ルータ

Aterm 7200D8BE

Aterm WX5400T6

Aterm WX4200D5

Aterm 3000D4AX

光回線ルータは、NEC製「Aterm 7200D8BE」「Aterm WX5400T6」「Aterm WX4200D5」「Aterm 3000D4AX」の4機種。いずれの製品もメッシュWi-Fiにも対応しており、対象機種と組み合わせて親機またはメッシュ中継器として利用することで、より広範囲で安定した無線ネットワークの構築が可能だとしている。価格はWi-Fi 7対応の「Aterm 7200D8BE」が24,800円、Wi-Fi 6E対応の「Aterm WX5400T6」が22,800円、Wi-Fi 6対応の「Aterm WX4200D5」が16,800円、同じくWi-Fi 6対応の「Aterm 3000D4AX」が11,980円。