メルカリは5月21日、モバイルサービス「メルカリモバイル」において、新品・未使用スマートフォン端末と回線のセット販売を開始した。

これまで「メルカリモバイル」では回線（契約プラン）のみを提供してきたが、今回から端末とのセット販売を新たに加えた。対象端末はiPhone/Android合わせて約29機種で、最安価格110円（のりかえ価格）から提供する。販売端末はすべて新品・未使用品で、最大1年間の保証が付く。

取扱機種にはApple、Google、motorola、OPPO、SHARP、Xiaomi、ソニーなど主要メーカーの端末が揃う。

代表的な機種の「のりかえ価格」（一部）

iPhone 17（256GB）：128,700円

iPhone 16（128GB）：105,050円

Google Pixel 10（128GB）：107,800円

Google Pixel 9a（128GB）：62,700円

motorola razr 60 ultra（512GB）：179,300円

moto g05（128GB）：110円

AQUOS sense10（128GB）：49,800円

Xperia 10 VII（128GB）：62,700円

スマホ販売開始記念 大特価セール

セット販売開始を記念し、5月21日から6月30日まで「スマホ販売開始記念 大特価セール」を開催する。キャンペーン期間中に対象端末を「メルカリモバイル」の回線とセットで申し込み、所定の条件をすべて満たした場合、MNP乗り換えにより端末代金が最大99％（約18,000円分）割引となる「のりかえ価格」が適用される。端末により割引額は異なる。

のりかえ価格の適用には、申込期間内の端末購入とMNP申込の同時完了、翌月末までの回線開通、初月料金確定時点での契約維持がすべて必要となる。参加に際して事前エントリーは不要だ。音声回線のみが対象で、データ専用eSIMでのMNPはのりかえ価格が適用されない。

スマホ販売開始記念 大特価セール

セットで購入したユーザーには、「メルカリ」で使える販売手数料50％還元クーポン（上限5,000ポイント）を1枚プレゼントする。古い端末をメルカリで売却することで、次のスマートフォン購入費用に充てることができる。

端末セット販売の開始を記念したXキャンペーン「メルカリモバイル！スマホプレゼントキャンペーン！」も同時開催する。対象条件を満たすと、抽選で6名にiPhone 16 ProまたはiPhone SE3が当たる。