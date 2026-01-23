インターネットイニシアティブ（IIJ）は1月22日、個人向けSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」において、Samsung製タブレット「Samsung Galaxy Tab S11」および「Samsung Galaxy Tab S10 FE」の販売を開始した。いずれもモバイルルータを同梱した特別セットとして提供される。

Samsung Galaxy Tab S11 モバイルルータセット

2月2日までは回線セット特価も設定

「Samsung Galaxy Tab S11」は、CPUにMediaTek Dimensity 9400+を搭載したAndroidタブレット。薄型軽量の筐体に加え、AI機能を備える点を特長とする。Gemini Liveにおいてカメラを共有することで、現在映っている被写体についてアドバイスを受けることができるという。充電不要のSペンも付属し、テキスト入力やイラスト制作などに対応する。通常価格は一括払い時129,030円、回線サービス加入と同時の購入の場合に利用できる分割払いでは、月額5,380円×24回の支払いとなる。

「Samsung Galaxy Tab S10 FE」は、CPUにExynos 1580を搭載したAndroidタブレット。Sペンが標準で付属し、画面上の画像やテキストを囲むだけで検索できる「かこって検索」機能を10.9インチの大画面で利用できる。防水防塵性能はIP68に準拠している。通常価格は一括払いが83,820円、分割払いの利用時は月額3,499円×24回。

Samsung Galaxy Tab S10 FE モバイルルータセット

同社は今回の発売に合わせ、IIJmioモバイルサービス「ギガプラン」と対象端末を同時に申し込んだ場合、回線セット特価で提供するキャンペーンを2月2日まで実施する。条件を満たす場合の特別価格は、「Galaxy Tab S11」モバイルルータセットが一括払い時104,800円、分割払い時月額4,368円×24回。「Galaxy Tab S10 FE」モバイルルータセットは、一括払い時67,800円、分割払い時は月額2,827円×24回となる。