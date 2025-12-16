インターネットイニシアティブ（IIJ）は12月16日、個人向けSIMロックフリー端末販売サービス「IIJmioサプライサービス」において、OPPO製スマートフォン「OPPO Find X9」を12月23日10時から販売開始すると発表した。カラーはチタニウムグレーとスペースブラックの2色展開。

OPPO Find X9

「スマホ大特価セール」の対象にも追加

「OPPO Find X9」は、5G対応のAndroidスマートフォンで、CPUにDimensity 9500を搭載し、16GBのRAMと512GBの内蔵ストレージを備える。Hasselblad社と共同開発したカメラシステムを搭載しており、大型センサーを採用した各5,000万画素の超広角・広角・望遠カメラに加え、色温度を検知するマルチスペクトルカメラの計4眼構成。インカメラは約3,200万画素。OPPO AIによるレタッチ機能も備える。

ディスプレイは解像度2,760×1,256ドットの約6.6インチ有機ELパネルを採用し、画面占有率は95.4％。バッテリー容量は7025mAhと大容量で、急速充電にも対応。防水・防塵性能（IPX8・X9／IP6X）やおサイフケータイ、指紋認証、顔認証などもサポートする。重さは約203g。対応SIMはnanoSIM×2、eSIM。

価格は149,800円。回線契約と同時の購入の際に利用できる分割払い時の支払額は、月額6,249円×24回。端末補償オプション費用は月額1,200円。

なおIIJmioサプライサービスでは、発売記念として、先着200台限定で「OPPO 3-in-1マグネットセルフィースティック」と「OPPO Find X9対応アラミド繊維マグネットケース」を同梱する。

また、本機は2026年2月2日まで実施される「スマホ大特価セール」の対象端末となっており、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入で同時申し込みした場合、期間限定のりかえ価格として一括払い時109,800円／分割払い時月額4,577円×24回で購入可能。ただし、1契約者(mioID)あたり1台限り。詳細はキャンペーンページを参照のこと。