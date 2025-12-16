インターネットイニシアティブ（IIJ）は12月12日、個人向けにSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」において、中古未使用品「iPhone Air [256GB]」とサムスン製タブレット「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」の販売を開始した。また、シャオミ製タブレット「REDMI 15 5G」の販売も12月19日より開始する。

中古未使用品 iPhone Air [256GB]

iPhone Air

「iPhone Air [256GB]」は、付属品をすべて揃えた中古未使用品として販売される。カラーはスペースブラック、クラウドホワイト、ライトゴールド、スカイブルーの4色を用意する。販売価格は159,780円で、回線契約と同時に購入する際に利用できる24回払いの場合の支払額は月額6,667円。なお、IIJmioモバイルサービス ギガプランのMNP転入での申し込みと同時の購入の場合、一括払い154,800円、分割払い月額6,451円×24回ののりかえ価格で提供される。

Samsung Galaxy Tab A11+ 5G

Samsung Galaxy Tab A11+ 5G

「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」は、7,040mAhの大容量バッテリーを搭載した5G通信対応のAndroidタブレット。販売価格は47,300円で、回線契約との同時購入で利用できる分割払い時は月額1,981円×24回の支払いとなる。IIJmioモバイルサービス ギガプランの契約と同時の申し込みの場合は「回線セット特価」が適用され、一括払い時36,800円、分割払い時月額1,534円×24回の支払いとなる。回線セット特価の適用期間は2026年2月2日まで。

REDMI 15 5G

REDMI 15 5G

「REDMI 15 5G」は、CPUにSnapdragon 6s Gen 3を搭載したシャオミ製のベーシックスマートフォン。5G通信に対応し、約6.9インチディスプレイや33W急速充電対応の大容量7,000mAhバッテリー、約5,000万画素アウトカメラ、おサイフケータイ対応機能を備える。カラーはミッドナイトブラック、チタングレー、リップルグリーンの3色を用意。通常価格は4GB／128GBモデルが31,980円で、分割払いを利用する場合の支払額は月額1,343円×24回。8GB／256GBモデルは36,980円で、分割払いを利用する場合の支払額は月額1,552円×24回となる。

「REDMI 15 5G」も、MNP転入での同時申し込みの場合、IIJmioモバイルサービス ギガプランのMNP転入での申し込みと同時の購入の場合はのりかえ価格が適用される。のりかえ価格は、4GB／128GBモデルが一括払い19,800円／分割払い月額826円×24回、8GB／256GBモデルは一括払い24,800円／分割払い月額1,035円×24回。

いずれの端末も故障や破損時に端末を交換できる「端末補償オプション」が用意されており、購入時にのみ加入できる。端末補償オプション費用は「iPhone Air」が550円、「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」が550円、「REDMI 15 5G」が418円。なお、のりかえ価格は1契約者あたり1台までで、IIJのWebサイトからの申し込みが条件となる。詳しい端末仕様や価格の詳細は公式ページを参照のこと。