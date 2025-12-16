JALモバイルは12月16日、「スマホ大特価キャンペーン」を開始した。他社からの乗り換え（MNP）やセット申し込みを条件に、スマートフォンやタブレットを特別価格で販売するもので、対象機種にはiPhone 16やGalaxy S25などが含まれる。キャンペーン期間は2026年2月2日まで。
他社からの乗り換えで最大約25％オフ
このキャンペーンでは、期間中にJALモバイルの「音声SIM」または「音声eSIM」を他社からの乗り換え（MNP）で申し込み、対象端末をセットで購入する場合に割引が適用される。対象機種は「iPhone 16」の未使用品や「Galaxy S25」などで、特別価格での提供は1契約者につき1台限りとなる。
「iPhone 16（128GB）未使用品」は通常121,980円のところ104,800円（24回払いは月額4,368円）、「OPPO A79 5G」は通常26,800円のところ19,800円（24回払いは826円）。「arrows We2 Plus M06（12GB／256GB）」は32,800円（24回払いは月額1,368円）、「Galaxy S25（12GB／256GB）」は通常129,000円のところ119,980円（24回払いは月額5,000円）。タブレットでは、キャンペーン期間中にJALモバイル（すべてのプラン）とのセット申し込みで「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」が39,800円で提供される。こちらはeSIM非対応モデル。
|対象機種
|通常価格
|特別価格
|一括払い
|24回払い
|一括払い
|24回払い
|iPhone 16 ［128GB］未使用品
|121,980円
|5,094円×24回
|104,800円
|4,368円×24回
|OPPO A79 5G
|26,800円
|1,123円×24回
|19,800円
|826円×24回
|arrows We2 Plus M06［12GB/256GB］
|―
|32,800円
|1,368円×24回
|Galaxy S25［12GB/256GB］
|129,000円
|5,380円×24回
|119,980円
|5,000円×24回
|Samsung Galaxy Tab A11+ 5G
|―
|39,800円
|1,659円×24回
端末の割引は1契約者につき1台までとし、複数台を同時に申し込んだ場合は、割引額が最も大きい端末の価格が適用される。キャンペーンは在庫がなくなり次第終了し、内容は予告なく変更または終了する場合があるとしている。
なお、このキャンペーンにおける端末の販売および手続きは、インターネットイニシアティブが提供する「IIJmioサプライサービス」を通じて行われる。