JALモバイルは12月16日、「スマホ大特価キャンペーン」を開始した。他社からの乗り換え（MNP）やセット申し込みを条件に、スマートフォンやタブレットを特別価格で販売するもので、対象機種にはiPhone 16やGalaxy S25などが含まれる。キャンペーン期間は2026年2月2日まで。

他社からの乗り換えで最大約25％オフ

このキャンペーンでは、期間中にJALモバイルの「音声SIM」または「音声eSIM」を他社からの乗り換え（MNP）で申し込み、対象端末をセットで購入する場合に割引が適用される。対象機種は「iPhone 16」の未使用品や「Galaxy S25」などで、特別価格での提供は1契約者につき1台限りとなる。

「iPhone 16（128GB）未使用品」は通常121,980円のところ104,800円（24回払いは月額4,368円）、「OPPO A79 5G」は通常26,800円のところ19,800円（24回払いは826円）。「arrows We2 Plus M06（12GB／256GB）」は32,800円（24回払いは月額1,368円）、「Galaxy S25（12GB／256GB）」は通常129,000円のところ119,980円（24回払いは月額5,000円）。タブレットでは、キャンペーン期間中にJALモバイル（すべてのプラン）とのセット申し込みで「Samsung Galaxy Tab A11+ 5G」が39,800円で提供される。こちらはeSIM非対応モデル。

対象機種 通常価格 特別価格 一括払い 24回払い 一括払い 24回払い iPhone 16 ［128GB］未使用品 121,980円 5,094円×24回 104,800円 4,368円×24回 OPPO A79 5G 26,800円 1,123円×24回 19,800円 826円×24回 arrows We2 Plus M06［12GB/256GB］ ― 32,800円 1,368円×24回 Galaxy S25［12GB/256GB］ 129,000円 5,380円×24回 119,980円 5,000円×24回 Samsung Galaxy Tab A11+ 5G ― 39,800円 1,659円×24回

iPhone 16（128GB）未使用品

OPPO A79 5G

arrows We2 Plus M06（12GB／256GB）

Galaxy S25（12GB／256GB）

Samsung Galaxy Tab A11+ 5G

端末の割引は1契約者につき1台までとし、複数台を同時に申し込んだ場合は、割引額が最も大きい端末の価格が適用される。キャンペーンは在庫がなくなり次第終了し、内容は予告なく変更または終了する場合があるとしている。

なお、このキャンペーンにおける端末の販売および手続きは、インターネットイニシアティブが提供する「IIJmioサプライサービス」を通じて行われる。