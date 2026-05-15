ここ数年、半導体需要の増加や円安の影響を受け、スマートフォン価格は大きく上昇しています。実際、数年前には5〜6万円台で購入できたモデルが、現在では10万円を超えるケースも珍しくありません。今後も部材価格や為替の影響から、価格上昇が続く可能性も指摘されています。

その一方で、機能の進化は緩やか。「今買い替えるべきか、それとも様子見か」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

都内で働く会社員Aさんもその一人。

今日も「これ以上値上がりしないうちに買い替えるべきか」「購入を見送るべきか」と堂々巡りしながらネットの情報をチェックしていると、スマホの通信サービスや端末販売を手がける「IIJmio」のサイトが目に留まりました。

スマホ端末のラインナップが充実しているIIJmio

IIJmioのサイトを閲覧してまず驚いたのが、スマホの端末ラインナップが充実していること。iPhoneやGoogle Pixel、Xperia、Samsung Galaxy、arrowsなどのお馴染みのブランドに加え、コスパに敏感なAさんが注目しているOPPOやXiaomi、motorolaなどの最新鋭モデルもずらりと並んでいます。

さらに、ほかでは手に入らないIIJmio限定モデルも。「こんなに幅広い端末から選べるんだ」とワクワクが止まりません。しかも、今ならちょうど「スマホ大特価セール」が実施されており、通常よりもお得に端末を手に入れられるのだとか！

ムダなくギガを使えてお得な「ギガプラン」

熱心にIIJmioのサイトを読み進めていると、その料金プラン「ギガプラン」がAさんの目に留まります。

音声回線の場合、2ギガ850円（税込）〜という価格で、「え？ ギガもこんなにお得なの？」とビックリ。

端末の買い替えだけのつもりが、料金プランの乗り換えも検討し始めたAさん。IIJmioのギガプランは、SIMの種類やデータ容量を複数の選択肢から選ぶだけとわかりやすく、しかも複雑な“条件”や“縛り”などがないところも気に入りました。

これなら自分の使い方に合わせてムダなくギガを使えそう！

IIJmioとは IIJmioは、ドコモやauなどの大手キャリアから通信回線を借り受け、独自サービスをプラスしてお得な料金で提供するMVNOと呼ばれる通信事業者。国内で初めてインターネット接続サービスを提供開始したIIJ（株式会社インターネットイニシアティブ）が運営しており、MVNOの中でも歴史と実績のある老舗ブランドです。 その品質と技術力の高さはユーザーから高い支持を得ており「SIMカード契約数シェアNo.1（出典：MM総研 国内MVNO市場規模の推移 2025年3月末より）」や「2025年 オリコン顧客満足度®調査 格安スマホ 第1位」などの受賞歴を持っています。 IIJmioのプランをチェック

今なら最大6カ月間25ギガが月額700円!?

通常の月額料金でも十分お得な「ギガプラン」ですが、なんと今ならさらにお得に使える「ハッピープライスキャンペーン」が実施されており、最大6カ月間、10分かけ放題込みでデータ量25ギガが月額700円（税込）になるのだとか！

普段の自分の使い方を振り返りながら、Aさんはさっそく乗り換えた場合の月額料金を計算してみます。

データは10ギガを少し超えるくらい。長話は無料通話アプリを使うから音声回線での通話は1回あたり長くて数分程度。そうすると……

キャンペーンを適用すると、通常は月額1,600円（税込）の15ギガプランが、最大6カ月間はデータ容量が25ギガに増量されたうえで、10分かけ放題付きの月額700円（税込）で利用できることがわかりました。7カ月目以降も月額1,600円（税込）で、通話定額10分＋オプションをつけても月額2,300円（税込）。今契約しているキャリアの料金プランからはグッと通信費を抑えられます。

端末もお得に買えて、毎月の通信費もここまで下がるなら、乗り換えない手はないよね

実際にIIJmioへ乗り換えてみた！

AさんはさっそくIIJmioに乗り換えることにしました。オンラインで手続きできるので、ネットが繋がる環境ならいつでもどこでも契約可能なのも嬉しいポイント。時間が空いていた土曜日の昼に、家でリラックスしながら乗り換えを進めることにしました。

土曜日

13:00 MNP予約番号の取得

IIJmioはMNP予約番号なしで携帯会社を乗り換えられる新しい方法「MNPワンストップ」に対応しています。現在利用中のキャリアも同制度に対応していれば、MNP予約番号取得のステップを省いて直接IIJmioの申し込みページから手続きできますが、今回は従来の方法で手続きすることに。そこでまず、現在利用しているキャリアのWebページからMNP予約番号を取得します。

13:10 IIJmioに申し込み開始

IIJmio公式サイトの申し込みページで画面の案内にしたがって手続きを進めます。今回はWebから申し込むので事前支払いの確認は「事前支払いしたものはない（通常）」を、現在の携帯電話の番号をそのまま使うので「他社から乗り換え（MNP）」を選択。

続いて、SIMの種類やプラン、端末（申し込み時に同時購入する場合）などを選択します。今回は物理SIMカードではなくeSIMを選択しました。さらに、MNP転入元の情報として名前や連絡先、MNP予約番号などを入力します。

Aさんが選んだeSIMとは eSIMは物理的なSIMカードを使わず、オンライン上で回線を設定できる仕組み。SIMカードの到着を待つ必要がなく、申し込みから開通までスピーディーに進められるのが魅力です。自宅にいながら手続きが完結するため、忙しい人でも気軽に乗り換えられます。

13:20 アプリで本人確認を実行

次に、契約者情報やクレジットカードを登録し、スマートフォンで本人確認専用アプリ「本人確認 for IIJmio」をダウンロードしてマイナンバーカードのICチップを読み取ればOK（運転免許証の場合はICチップ読み取りと自分自身の顔の撮影が必要）。

13:30 申し込み完了

入力内容を確認し、不備がなければ申し込みが完了。13:00から始めて、ここまでで約30分というスピード感でした。これなら、ちょっとした空き時間があれば問題なく手続きできそうですね。

14:00 開通案内が届く

今回のようにeSIMを選んだ場合、書類などに不備がなく審査がスムーズに進めば、申し込み時に登録したメールアドレスに数分〜1時間程度で開通手続きの案内が届きます。また会員専用ページ（マイページ）に開通可能の表示が反映されます。あとは同時購入した新しい端末が届くのを待って次のステップに！

※端末を同時購入せず、今まで使っていた端末をそのまま使う場合は、設定画面から既存のeSIMをオフ、または削除してから次のステップに進みます（物理SIMを利用している場合は、古いSIMカードを抜いてください）

3～4日後

19:00 eSIMの設定・開通作業

新しいスマホが届いたら、手持ちのスマホでWi-Fiに接続してマイページへログイン。表示されているQRコードを新しいスマホで読み込み、eSIMを追加します。回線タイプDの場合は、EIDの入力が必要になる場合があります。

続いて、設定画面でIIJmioのeSIMを選択してAPN設定情報を入力し、スマホの再起動を行います。

※設定するスマホや、IIJmioの回線タイプなどによって手順が若干異なる場合があります

19:30 通信開始

設定完了後、発信テストやインターネット接続テストをして繋がることを確認したら、そのまま利用可能。申し込み開始から合わせて1時間半ほどで開通することができました！

想像以上に簡単に乗り換えられました！

IIJmio公式サイトに分かりやすい手順が掲載されていたので、それに沿ってスムーズに進めることができました。最初は実店舗がなくオンラインだけ、というのがちょっと心配でしたが、自宅で申し込みから開通まで完結するのはすごく便利。サポートがとてもしっかりしていて、漢字入力のトラブルもすぐ対応してくれたので、安心して手続きができたのがよかったです

新しいスマホとお得な回線で快適な毎日を

これまで使っていたキャリアからの乗り換えも無事完了し、IIJmioの回線を使い始めたAさん。乗り換え前は回線の品質が少し心配だったそうですが、IIJmioはドコモやauの回線を使用しているため、「これまでと変わらない使い勝手で安心した」とのこと。大特価セールでお得に手に入れた新しいスマホも、今までのスマホに比べてサクサク動作して快適そのものだとか。

さらにハッピープライスキャンペーンで通信費を大きく抑えられ、そのぶん趣味や自己投資にお金を回して充実した毎日を過ごしている様子。

スマホの端末価格がさらに高騰する前に乗り換えたことで、端末価格と通信費の両方を抑えられ、満足のいく選択ができました。買い替えを迷っているなら、お得なキャンペーンが実施されている今が狙い目だと思います！

と、Aさんは笑顔で語ってくれました。

[PR]提供：IIJmio