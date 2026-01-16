カシオ計算機は1月14日、同社のラベルプリンター「NAME LAND」において、群馬県の宣伝部長を務める人気キャラクター「ぐんまちゃん」とコラボレーションした絵文字コンテンツの配信を開始した。あわせて、群馬県が進める「ぐんまちゃんこども支援プロジェクト」への参画も決定した。

Mac用アプリには非対応

今回配信される絵文字は、スマートフォンアプリ「LABEL DESIGN MAKER 2」とPC専用ソフト「LABEL DESIGN MAKER」でダウンロードして使用でき、ぐんまちゃんの絵文字を使ったラベルを作成できるもの。本体とスマートフォンまたはPCを接続し、アプリやソフト上で文字や絵文字を入力して利用する。

ぐんまちゃんの絵文字

スマホ版「LABEL DESIGN MAKER 2」に対応したキーレスタイプの「NAME LAND」では、KL-SP10シリーズ／KL-SP100シリーズ／KL-LE900／KL-E300／EC-P10。PC版「LABEL DESIGN MAKER」に対応した機種としては、KL-V460／KL-G2も対象となる。ただしKL-V460／KL-G2はMac版には非対応。

「ぐんまちゃん」の絵文字の活用例としては、子どもの持ち物への名前付けのほか、キッチン用品のラベリングなど整理収納への利用が挙げられている。また、小売店のオリジナルラッピングや土産の装飾、群馬県内の施設でのアテンション用途にも活用できるとしている。







活用例

「ぐんまちゃん」は2月22日生まれで、人間に換算すると7歳くらいの年齢という設定。楽しいことや人を笑顔にすることが好きで、群馬県宣伝部長として活動している。

なお、カシオ計算機は、群馬県が県内の子どもたちを応援する取り組みとして実施している「ぐんまちゃんこども支援プロジェクト」の趣旨に賛同し、同プロジェクトに参画することもあわせて発表した。このプロジェクトは、プロジェクトロゴを商品や店頭ポスター、POPなどの販促物に使用し、その売上の一部を県に寄付して県のこども関連施策に役立てる事業だ。