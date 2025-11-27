カシオは12月4日より、スマートフォン専用アプリでラベルを作成できる「NAME LAND i-ma（ネームランド イーマ）」の新モデル「KL-SP10-SA2」と、サンリオキャラクターをデザインしたネームランドテープ「XR-12SA」シリーズを発売する。





NAME LAND i-ma KL-SP10-SA2

アプリではキャラクターのコンテンツをダウンロード可能

「KL-SP10-SA2」は、ハローキティやマイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコといったサンリオ人気キャラクターの描き起こしデザインをシルク印刷したラベルプリンター。バレエのファッションを取り入れた「バレエコア」をコンセプトに、ハローキティ／マイメロディ／クロミはチュチュ風の衣装、シナモロール／ポムポムプリン／ポチャッコはジャケット衣装のイラストが印刷されている。

専用アプリでは、サンリオキャラクターの絵文字94種類、フレーム36種類、サンプル24種類がダウンロード可能で、キャラクターを使ったお名前ラベルや収納ラベル、メッセージラベルを手軽に制作できる。

価格はオープン価格。カシオ計算機の公式オンラインストアにおける販売価格は9,900円。





利用例

イラストがデザインされたパッケージ

キャラクターテープも6種類発売

同時発売されるネームランドテープ「XR-12SA」シリーズは、ハローキティ（XR-12SAKT1）、シナモロール（XR-12SACN1）、マイメロディ（XR-12SAMM1）、クロミ（XR-12SAKU1）、ポムポムプリン（XR-12SAPN1）、ポチャッコ（XR-12SAPC1）の6種類を用意。それぞれのキャラクターをイメージした色合いに仕上げており、12mm幅テープとして「NAME LAND」全機種で使用可能となる。

価格はいずれもオープン価格。カシオ計算機の公式オンラインストアにおける販売価格は各880円。

編集部メモ

「NAME LAND」とサンリオのコラボレーションはこれが初めてではなく、2021年10月にはハローキティ／マイメロディ／シナモロール／リトルツインスターズがプリントされた「KL-SP10-SA」が発売されており、現在でも公式オンラインストアで購入できる。このほか、「ムーミン」「ちいかわ」「PEANUTS」とのコラボモデルも展開されている。