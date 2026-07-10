Jackery Japanは7月9日、新趣向のポータブル電源「Jackery SlimPower H1」を発表した。本体の幅をわずか67mmに抑えたスリムデザインと、インテリアになじむホワイトカラーが特徴。冷蔵庫の横のすき間に設置し、災害などで停電しても冷蔵庫などに電力を供給できる。いざという時の備えとしてポータブル電源を検討しているが、アウトドア利用を想定した箱形の製品は置き場所がない…と悩んでいた人に売り込む。
希望小売価格は119,800円で、専用の拡張バッテリーは79,000円。発売は7月15日。
家庭にある冷蔵庫や熱帯魚の水槽など、停電になって電力が断たれると食品や魚がダメになるので困る、という家電製品に接続して使う。普段は電気をためながら通電し、いざ停電になった場合に即座にバッテリーからの電力供給に切り替えて通常時と同じ状態を一定時間保てる。冷蔵庫は、365Lタイプならば約19時間動かせる。
本体は、ポータブル電源では珍しく、厚みを抑えた板状に仕上げた。本体の幅はわずか67mmで、ちょっとしたすき間に設置できる。スタンドで立てて設置するほか、横置きや壁掛け（別売の壁掛けブラケットが必要、1,999円）にも対応する。一般的なポータブル電源のように持ち運び用のハンドルは搭載せず、基本的に自宅で据え置きで利用する。動作音は40dB未満に抑えた。
バッテリー容量は1024Whで、拡張バッテリーを1台追加すれば最大2048Whまで拡張できる。定格出力は800W(瞬間最大1600W)。多くのAC出力やUSB出力を備える一般的なポータブル電源とは異なり、電源の出力は1つのAC100V出力しかない。
本体サイズは約600×325×67mm、重さは約10.5kg。保証期間は基本3年+2年。
歩きながら発電できるバックパックも！
15Wのソーラーパネルを搭載するバックパック「Jackery Solar Backpack」も発表した。内部にモバイルバッテリーを入れておけば、移動しながらモバイルバッテリーが充電できる。
容量は20Lで、本体サイズは340×420×140mm、重さは約1.5kg。
あわせて、Jackery初の直営店を原宿のキャットストリートに11月中旬に開設すると発表した。製品を展示して体験ができるほか、担当者に相談もできる。カフェも併設し、若年層にポータブル電源を認知してもらう拠点にもする。