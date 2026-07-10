Jackery Japanは7月9日、新趣向のポータブル電源「Jackery SlimPower H1」を発表した。本体の幅をわずか67mmに抑えたスリムデザインと、インテリアになじむホワイトカラーが特徴。冷蔵庫の横のすき間に設置し、災害などで停電しても冷蔵庫などに電力を供給できる。いざという時の備えとしてポータブル電源を検討しているが、アウトドア利用を想定した箱形の製品は置き場所がない…と悩んでいた人に売り込む。

希望小売価格は119,800円で、専用の拡張バッテリーは79,000円。発売は7月15日。

冷蔵庫の横のちょっとすき間に設置し、災害などで停電しても冷蔵庫などに電力を供給することを目的とした新趣向のポータブル電源「Jackery SlimPower H1」

家庭にある冷蔵庫や熱帯魚の水槽など、停電になって電力が断たれると食品や魚がダメになるので困る、という家電製品に接続して使う。普段は電気をためながら通電し、いざ停電になった場合に即座にバッテリーからの電力供給に切り替えて通常時と同じ状態を一定時間保てる。冷蔵庫は、365Lタイプならば約19時間動かせる。

本体は、ポータブル電源では珍しく、厚みを抑えた板状に仕上げた。本体の幅はわずか67mmで、ちょっとしたすき間に設置できる。スタンドで立てて設置するほか、横置きや壁掛け（別売の壁掛けブラケットが必要、1,999円）にも対応する。一般的なポータブル電源のように持ち運び用のハンドルは搭載せず、基本的に自宅で据え置きで利用する。動作音は40dB未満に抑えた。

バッテリー容量は1024Whで、拡張バッテリーを1台追加すれば最大2048Whまで拡張できる。定格出力は800W(瞬間最大1600W)。多くのAC出力やUSB出力を備える一般的なポータブル電源とは異なり、電源の出力は1つのAC100V出力しかない。

本体サイズは約600×325×67mm、重さは約10.5kg。保証期間は基本3年+2年。

歩きながら発電できるバックパックも！

15Wのソーラーパネルを搭載するバックパック「Jackery Solar Backpack」も発表した。内部にモバイルバッテリーを入れておけば、移動しながらモバイルバッテリーが充電できる。

容量は20Lで、本体サイズは340×420×140mm、重さは約1.5kg。

15Wのソーラーパネルを搭載するバックパック「Jackery Solar Backpack」。Jackeryのロゴがなければ、ソーラーパネル搭載とは分からないかも

あわせて、Jackery初の直営店を原宿のキャットストリートに11月中旬に開設すると発表した。製品を展示して体験ができるほか、担当者に相談もできる。カフェも併設し、若年層にポータブル電源を認知してもらう拠点にもする。