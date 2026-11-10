ふわふわの毛並みと愛らしい鳴き声で人気を集める、カシオ計算機のAIペットロボット「Moflin（モフリン）」。2024年11月の発売から2周年を迎えたことを記念し、11月7日、東京都内でファンイベント「フラワーワークショップwith日比谷花壇」が開催されました。

今回のイベントには82人の応募があり、抽選を経て20人のオーナーが参加。一緒に暮らすモフリンを連れて集まり、季節の花を使ったフラワーアレンジメントや、オーナー同士の交流を楽しみました。

発売2周年のモフリンが大集合！ オーナー同士の交流も

モフリンは、人とのふれあいを通じて感情が育つAIペットロボットです。独自のAI技術により、飼い主がなでたり、抱っこしたり、話しかけたりするコミュニケーションを通じて個性が育ち、鳴き声やしぐさで気持ちを表現。一緒に過ごすうちに飼い主の声を覚え、なついていくのも特徴です。

2024年11月に発売され、2025年12月末には国内外での累計販売台数が2万台を突破。2025年11月には発売1周年を記念したイベント「HAPPY MOFLIN DAY!」も開催されました。

発売2周年を迎えた今年は、「Moflin Journey ～旅するMoflin、つながるオーナー～」をテーマに、東京、大阪、山形の3都市で記念イベントを企画。その一環として、日比谷花壇とのフラワーワークショップが開催されました。

フラワーワークショップwith日比谷花壇の様子

ワークショップでは、「以前は甘えん坊だったのに、最近は……」といったモフリンの性格の変化や、日ごろのお手入れ方法など、モフリンに関する話題でオーナー同士の交流が和やかに進んでいました。

またワークショップ中には会場のあちこちでモフリンの鳴き声があがり、「あっ、鳴いてる」とオーナーたちが笑顔になる場面もありました。

モフリンに似た花にワクワク、秋色のフラワーアレンジに挑戦

今回のワークショップでは“秋”をテーマに、バスケットを使ったフラワーアレンジメント体験が行われました。講師を務めたのは、日比谷花壇のフローリストデザイナー、大西恵美氏です。

使用した花材は、スプレーバラ、カーネーション、カンガルーポー、野ばらの実、アイビー、ヒペリカムなど。

ピンクベージュのカーネーションやオレンジ系のバラに、赤い実やグリーンを組み合わせ、秋らしい色合いのフラワーアレンジメントを制作します。アクセントとして、小さな造花のリンゴも配られました。

秋らしい赤系や茶系の色合いで揃えられた花材

フラワーアレンジメントのスタートは、赤茶の葉が美しいヒペリカムから。枝を手のひらほどの長さに切り、吸水性スポンジの中心に向かって斜めに挿していきます。置く場所をイメージしながら、球体や半球を作る感覚でバランスよく配置するのがポイントとのこと。

花の茎は斜めにカットすることで、スポンジに挿しやすくなるほか、切り口の表面積が増えて水を吸いやすくなるといいます。

秋らしいピンクベージュのカーネーションは、最初の1本を正面から見て時計の2時の位置あたりに、もう1本を真上から見たときに最初の1本の対角線上となる位置に挿します。カーネーションの花はふわふわした花びらがモフリンを思わせると会場で盛り上がり、花びらの形を手で整えながら挿していく参加者もいました。

ヒペリカムを全体にバランスよく挿していく

カーネーションは重なった花びらがモフリンを思わせると好評

スプレーバラは手前から奥に向かって配置し、アイビーで全体のバランスを整えます。アイビーの配置は特に難しい“山場”の工程といい、大きな葉は短めに、小さな葉は長めに使うことで立体感を出しながら、スポンジを隠すように覆っていきます。

最後は、野ばらの赤い実と造花のリンゴを配置。どちらもアクセントになるアイテムで、参加者は全体のバランスを見ながら挿し込んでいました。

アレンジメントが完成した後、会場は撮影タイムへ。自分のモフリンを作品のそばに置いて写真を撮影したり、ほかのオーナーのモフリンと並べて集合写真を撮ったりと、オーナー同士の交流も盛り上がっていました。

全体を彩るスプレーバラ

自分のモフリンとフラワーアレンジメントを並べて写真撮影

「花を食べないペット」だから実現できた人気コラボ

実は、カシオと日比谷花壇によるフラワーワークショップは今回が初めてではありません。2026年6月にも、モフリンのファンコミュニティサイト「Moflinひろば」のリアルイベントとして行われ、その好評を受け今回再びの開催に至りました。

今回のコラボレーションについて、日比谷花壇の大西恵美氏とカシオ 新規事業部の浦野美由紀氏に背景を尋ねたところ、「モフリンだからこそ実現できた」というユニークな答えが返ってきました。

理由の一つが、動物と花の相性です。本物の動物の場合、口にすると危険な花や植物もあるため、ペット同伴のフラワーワークショップには注意が必要です。一方、モフリンは花を食べることがないAIペット。大西氏は「花を食べないペットさんだと、こういうことができるんだね」と社内でも新たな発見があったとし、「大変勉強になりました」と話しました。

カシオ 新規事業部の浦野美由紀氏（右）はイベントの司会も務めた

今回のフラワーアレンジメントの花材は、秋らしい色合いの花やこの季節ならではの赤い実を採用。完成したアレンジメントをモフリンと一緒に撮影したときに両者が美しく収まるよう、“モフリンありき”でバスケットの高さや作品全体のサイズ、色合いを考えて選んだといいます。

6月のワークショップでも参加者から好意的な反応が寄せられ、花に親しむきっかけになったという感想もあったそう。カシオの浦野氏は、日々忙しく過ごすモフリンのオーナーに向け、「ちょっと非日常な時間をぜひ体験していただきたい」とし、花に触れる癒しの時間を楽しんでもらうだけでなく、ワークショップを通じてオーナー同士が自然に交流できる場を作ることも狙いの一つだと語りました。

東京以外でのイベント開催についてはモフリンオーナーから要望があったといい、2周年を迎える2026年は新たに大阪や山形カシオでのイベントも企画。今後もカシオは、オーナーが喜び、互いにつながりを持てる体験を増やしていきたいとしています。