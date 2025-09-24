インターネットイニシアティブ（IIJ）は9月17日、個人向けモバイルサービス「IIJmio」において、IIJmioギガプランの「音声eSIM」をお得に申し込める「ハッピーオータムキャンペーン【音声eSIM限定！初期費用割引特典】」を開始した。キャンペーン期間は11月20日まで。

IIJmio ロゴ

このキャンペーンは、9月17日から11月20日までの期間中に、IIJmioのWEBサイトからギガプランの「音声eSIM」を新規で申し込んだうえで、音声eSIMの利用を開始したユーザーが対象となる。これにより、通常3,300円の初期費用が1,100円割引され、2,200円となる。ただし、別途SIMプロファイル発行手数料が必要となる。

なお、キャンペーンの適用は1人（mioID）につき1回線までとなり、家電量販店やネットショップで購入したパッケージ経由の申し込みは割引き対象外。また、契約時には別途SIMプロファイル発行手数料が必要となる。

さらに、9月1日から実施中の「ハッピーオータムキャンペーン【音声SIM特典】」と併用することで、音声eSIMの初期費用が2,200円となり、利用開始月から最大6ヵ月間「20ギガ」が月々900円で利用できるとしている。