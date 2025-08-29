インターネットイニシアティブ（IIJ）が開催する最新技術紹介・交流イベント「IIJmio meeting 36」の開催日である9月6日が近づいている。昨年に続いてのオフライン開催（オンライン中継もあり）となる今回のイベント、現地参加の定員は200名となっているが、8月29日時点ではまだ申し込みが可能なようなので、通信業界の最新トピックに関心をお持ちの方は参加してみてはいかがだろうか。

IIJmio meeting

端末展示コーナーにはIIJmioで取り扱っているメーカーが勢ぞろい！

「IIJmio meeting」は、スマートフォン・モバイル通信に関する技術・法律の話題やIIJmioの最新情報を紹介するイベント。IIJmioに興味がある人であれば誰でも無料で参加できる。久々のオフライン開催となった昨年の「IIJmio meeting 35」の様子は、マイナビニュースでもレポートしている。

前回、2024年7月に開催された「IIJmio meeting 35」の様子

会場となるIIJ本社には、IIJmioで取り扱いを行っている端末のメーカーが勢ぞろいして最新端末を展示し、来場者は実機を見て／触れて／体感できる。端末メーカーの担当者はトークセッションにも登壇予定だ。IIJからは、通信技術に関する展示やIIJmioの最新情報の紹介が行われる。

端末展示コーナーに登場する予定のブランド

IIJmio meeting 36の開催概要は下記のとおり。オンライン配信も同時に行われる。参加登録はconnpassの本イベントのページから行える。