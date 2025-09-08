インターネットイニシアティブ（IIJ）は9月4日、個人向けMVNOサービス「IIJmioサプライサービス」において、中古良品「iPhone 14」とTCL製タブレット「TCL NXTPAPER 11 Plus」の販売を開始した。

中古良品 iPhone 14

iPhone 14

IIJmioサプライサービスで取り扱う中古良品の「iPhone 14」は、状態の良い中古品で、充電器や取扱説明書などの付属品は含まれない。128GBモデルと256GBモデルの2グレードが用意され、カラーはおｓれぞれミッドナイト／スターライト／イエロー／パープル／ブルー／レッドから選択可能。

通常価格は128GBモデルが64,980円、256GBモデルが69,800円。回線契約と同時に端末を購入する際に利用できる分割払いの場合は、128GBモデルが月額2,718円×24回、256GBモデルが月額2,916円×24回。端末補償オプションはいずれも月額550円。

なお、中古良品「iPhone 14」は9月1日から実施している「ハッピーオータムキャンペーン『スマホ大特価セール』」の対象端末で、MNP転入でIIJmio ギガプランの契約を端末購入と同時に申し込む場合は、期間限定のりかえ価格が適用される。期間限定のりかえ価格は、128GBモデルが一括払い時39,800円、分割払い時月額1,659円×24回。256GBモデルは一括払い時44,800円、分割払い時月額1,867円×24回。

TCL NXTPAPER 11 Plus

TCL NXTPAPER 11 Plus スタイラス＆ルータセット

「TCL NXTPAPER 11 Plus」は、指紋がつきにくく耐反射性に優れた、紙のような質感のディスプレイを搭載したAndroidタブレット。IIJmioサプライサービスでは、純正スタイラスペン「T PEN」とモバイルルーターを同梱した特別セットとして提供される。

価格は一括払い時47,800円、分割払い時2,003円×24回。ギガプランの契約と同時に申し込む場合は「回線セット特価」が適用され、一括払い時34,800円、分割払い時1,452円×24回で購入可能となる。

なお、IIJmioの既存ユーザーが利用可能な「IIJmio会員限定オンラインストア」では、同日より「TCL TAB 10 Gen2」と「TCL TAB 8 Gen2」の販売も開始した。価格および詳細は、会員専用ページにログインして確認できる。