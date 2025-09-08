インターネットイニシアティブ（IIJ）は9月4日、法人向けモバイルサービス「IIJモバイルサービス／タイプD for IIJmio Biz」において、京セラ製の5G対応タブレット「DIGNO Tab2 5G KC-T306」の販売を開始した。価格は78,430円で、「IIJモバイルサービス／タイプD for IIJmio Biz」の通信契約と同時に申し込む必要がある。

DIGNO Tab2 5G KC-T306（NFC搭載SIMフリーモデル）

「DIGNO Tab2 5G KC-T306」は、NFCを搭載したSIMフリーの法人向けタブレット。耐久性と強固なセキュリティを兼ね備え、さまざまな業務環境で長期間利用できるとしている。

主な仕様は、ディスプレイが約10.1インチ、OSはAndroid 14。CPUはMediaTek Dimensity 6100＋を採用し、内蔵メモリはRAM 4GB、ROM 64GB。外部ストレージとしてmicroSDXCにより最大1TBまで拡張可能で、バッテリー容量は7,000mAh。カメラはアウトカメラ800万画素、インカメラ500万画素を備える。

SIMはnanoSIMとeSIMによるデュアル仕様で、対応通信規格は5Gがn1／n3／n28／n77／n78／n79帯、4G（LTE）がB1／B3／B8／B18／B19／B28、TDD-LTEがB41／B42／sXGP（B39）。

本体サイズは約260×169×9.9mm（突起部除く）、重量は約530g。防水性能はIPX5／IPX8、防塵性能はIP6Xを備える。