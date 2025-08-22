インターネットイニシアティブ（IIJ）は8月22日、個人向けSIMロックフリー端末を販売するIIJmioサプライサービスにおいて、OPPO製スマートフォン「OPPO A5x」を8月28日より販売すると発表した。MNP転入の場合、期間限定キャンペーンによる特別価格での購入も可能となっている。

OPPO A5x

通常価格は18,800円、回線サービス契約と同時の購入で分割払いも利用可能

「OPPO A5x」は、CPUにSnapdragon 6s 4G Gen 1を搭載した4G対応のAndroidスマートフォン。3,200万画素のアウトカメラと約500万画素のインカメラを備え、AIによる画像編集機能を搭載する。バッテリーは6,000mAhの大容量で、最大45Wの急速充電に対応する。

ディスプレイは約6.7インチ（1,604×720ドット）。メモリは4GB、ストレージは128GBで仮想メモリは最大8GBまで拡張可能。防塵・防水性能（IP65）のほか、指紋認証や顔認証にも対応する。

本体サイズは約W76×D8×H166mm、重量は約193g。カラーはホワイトとブラックの2色が用意される。

価格は一括払いで18,800円、回線サービスの契約と同時に購入する場合に利用できる分割払いを利用する場合は月額793円×24回。端末補償オプション費用は418円。IIJmioでの対応サービスは、IIJmioモバイルサービス ギガプラン、IIJmioモバイルサービス タイプD／タイプA、IIJmioモバイルプラスサービス 従量制プラン。

なお「OPPO A5x」は「サマーキャンペーン【スマホ大特価セール】」の対象端末に追加されており、IIJmioギガプランの音声SIM／音声eSIMのMNP転入と同時に申し込んだ場合、1契約者あたり1台を期間限定の特別価格で購入できる。特別価格は一括払い時4,980円、分割払い時は月額209円×24回。「サマーキャンペーン【スマホ大特価セール】」のキャンペーン期間は8月31日まで実施。