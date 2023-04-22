Razerは、PlayStation 5（PS5）の公式ライセンスを取得した完全ワイヤレスイヤホン「Razer Hammerhead HyperSpeed for PlayStation 5」を2023年4月27日に発売する。
「Razer Hammerhead HyperSpeed for PlayStation 5」は、Razerの完全ワイヤレスイヤホンで初めて、独自の超低遅延ワイヤレス接続「Razer HyperSpeed Wireless」に対応。PlayStation公式ライセンスを取得しており、PS5で快適に動作することが確認されているモデルだ。
付属のUSB-Cドングルで、PS5をはじめ、さまざまなプラットフォームと接続可能。Bluetooth 5.2にも対応する。また、不要な周辺音を検出し、除去する「アクティブノイズキャンセリング機能」、通話の際に不要な環境音を検知し、除去する「スマートマイク」を搭載。Razer Chroma RGB対応で1,680万色のライティングも楽しめる。
バッテリー時間は最大30時間。価格は24,970円。サイズは64×25×53mm、重さは53g。周波数特性は20Hz～20kHz、インピーダンスは16Ω、ドライバーサイズは10mm、マイク感度は-26dBFS、3種類のサイズ（S、M、L）のシリコン製イヤーチップを同梱する。