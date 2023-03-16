Razerは、ゲーミングマウス「Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition」「Razer Naga V2 HyperSpeed」「Razer Basilisk V3 Pro(White Edition)」「Razer Orochi V2(Quartz Pink)」、ゲーミングヘッドセット「Razer Kaira Pro HyperSpeed for PlayStation 5」、ゲーミングキーボード「Razer DeathStalker V2 Pro Tenkeyless - White Edition - Linear Optical Switch」を2023年3月24日に発売する。
「Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition」は、プロゲーマーFaker選手とのコラボしたゲーミングマウス。63gの超軽量デザインに、9,000万回の耐性を誇る第3世代Razerオプティカルマウススイッチを搭載する。
接続はUSB Type-Cと2.4GHzワイヤレス。バッテリー持続時間は最大90時間。最大解像度は30,000DPI、耐スピード性能は750IPS、加速度は70G、5つのプログラム可能なボタンを搭載する。HyperPolling Wireless Dongleを使⽤したときのポーリングレートは最大4,000Hz。本体サイズは128×68×44mm。価格は25,980円。
「Razer Naga V2 HyperSpeed」は、プログラム可能な19個のボタンとデュアルモードのスクロールホイールを搭載するMMO向けワイヤレスマウス。Bluetoothで最大400時間、Razer HyperSpeed Wirelessで最大250時間のバッテリー駆動時間を誇る。
最大解像度は30,000DPI、耐スピード性能は750IPS、加速度は50G、ポーリングレートは1,000Hz、サイズは119×75×43mm、重さは約95g、価格は16,500円。
「Razer Basilisk V3 Pro(White Edition)」は、「第3世代Razer オプティカルマウススイッチ」、個別に設定可能な11のボタン、「Razer Focus Pro 30K オプティカルセンサー」、13のライティングゾーン、ワイヤレス充電機能などを搭載したゲーミングマウス。今回はホワイトが発売される。
USB Type-C、2.4GHzワイヤレス接続、Bluetooth 5.0の接続に対応。バッテリー駆動時間は最大90時間。最大解像度は30,000DPI、耐スピード性能は750IPS、加速度は70G、サイズは130×75×43mm、重さは約112g、HyperPolling Wireless Dongleを使⽤したときのポーリングレートは最大4,000Hz。価格は25,980円。なお、ワイヤレス充電機能を使用するには別売りの「Razer Mouse Dock Pro」が必要だ。
「Razer Orochi V2(Quartz Pink)」は、82gの軽量ワイヤレスゲーミングマウス。2.4GHzまたはBluetoothの接続に対応する。
解像度は最大18,000DPI、耐スピード性能は450IPS、加速度は40G、ボタン数は6つ、ポーリングレートは最大1,000Hz、サイズは108×63×38mm、価格は10,980円。
「Razer Kaira Pro HyperSpeed for PlayStation 5」は、PlayStation公式ライセンスを取得済みの「Razer TriForce チタン 50mmドライバー」を搭載したPC、およびPlayStation用ワイヤレスゲーミングヘッドセット。振動機能や2.4Ghzの低遅延ワイヤレス接続に対応する。
クリアな通話を可能にする「Razer HyperClear スーパーカーディオイドマイク」に加え、ヘッドセット本体にもマイクを内蔵しているため、自宅ではスーパーカーディオイドマイクを使用し、外出先では内蔵マイクを使用するなど、場面に合わせての使い分けが可能だ。
サイズは158×191×90mm、重さは333g、ヘッドホン部の周波数特性は20Hz～20kHz、インピーダンスは32Ω(@1kHz)、感度は108dB、マイクの感度は54±3 dB、周波数帯域は100Hz～10kHz。PlayStation ５，PlayStation 4、Bluetoothオーディオ、PC（Windows 10 以降）に対応。バックライト機能を搭載する。価格は31,980円。
「Razer DeathStalker V2 Pro Tenkeyless - White Edition - Linear Optical Switch」は、「Razer ロープロファイルオプティカルスイッチ」を搭載した薄型デザインのゲーミングキーボード。テンキーレスモデルに新色ホワイトが登場する。
キーは英語配列、サイズは357×139×26mm、重さは744g、キーストロークは2.8mm、アクチュエーションポイントは1.2mm、押下圧は45g、ストローク体制は最大7000万回、Nキーロールオーバーに対応する。
対応OSはWindows 7以降。Razer HyperSpeed Wireless（2.4GHz）、Bluetooth 5.0、またはUSB Type-Cの接続に対応する。バッテリー駆動時間は最大50時間、価格は29,800円。日本語配列の展開は未定。