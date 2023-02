Razerは、PlayStation公式ライセンスを取得したヘッドセットを発表した。ラインアップは「Razer Kaira Pro HyperSpeed for PlayStation 5」「Razer Kaira HyperSpeed for PlayStation 5」「Razer Kaira X for PlayStation 5」の3種類。「Razer Kaira Pro HyperSpeed for PlayStation 5」が2023年春頃発売予定で、ほかの2モデルは2023年2月24日に発売する。

「Razer Kaira Pro HyperSpeed for PlayStation 5」は、「Razer TriForce チタン 50mmドライバー」を搭載したPC、およびPlayStation用ワイヤレスゲーミングヘッドセット。振動機能や2.4Ghzの低遅延ワイヤレス接続に対応する。

クリアな通話を可能にする「Razer HyperClear スーパーカーディオイドマイク」に加え、ヘッドセット本体にもマイクを内蔵しているため、自宅ではスーパーカーディオイドマイクを使用し、外出先では内蔵マイクを使用するなど、場面に合わせての使い分けが可能だ。

サイズは158×191×90mm、重さは333g、ヘッドホン部の周波数特性は20Hz~20kHz、インピーダンスは32Ω(@1kHz)、感度は108dB、マイクの感度は54±3 dB、周波数帯域は100Hz~10kHz。PlayStation 5,PlayStation 4、Bluetoothオーディオ、PC(Windows 10 以降)に対応。バックライト機能を搭載する。

「Razer Kaira HyperSpeed for PlayStation 5」は、「Razer TriForce 50mm ドライバー」を搭載したワイヤレスゲーミングヘッドセット。Razer Hyperclear カーディオイドマイクを搭載する。

サイズは158×191×90mm、重さは302g、ヘッドホン部の周波数特性は20Hz~20kHz、インピーダンスは32Ω(@1kHz)、感度は96dB、マイクの感度は42dBV、周波数帯域は100Hz~10kHz。PlayStation 5,PlayStation 4、Bluetoothオーディオ、PC(Windows 10 以降)に対応する。価格は19,800円。

「Razer Kaira X for PlayStation 5」は、「Razer TriForce 50mm ドライバー」を搭載した有線ゲーミングヘッドセット。Razer Hyperclear カーディオイドマイクを搭載する。

接続は3.5mmステレオミニ4極。サイズは158×191×90mm、重さ283g、ヘッドホン部の周波数特性は20Hz~20kHz、インピーダンスは32Ω(@1kHz)、感度は96dB、マイクの感度は42±3dB、周波数帯域は100Hz~10kHz。PlayStation 5,PlayStation 4、PC(Windows 10 以降)に対応する。価格は9,900円。