LGエレクトロニクス・ジャパンは2月22日、短焦点4Kプロジェクター「HU715QW」を発表した。予想実売価格は390,000円前後。3月中旬に発売する。

プロジェクターシリーズ「LG CineBeam」の新製品で、壁面から22cm離すだけで100インチの大画面投影ができる短焦点プロジェクター。本体の奥行きを含めても壁から約53cmのスペースがあれば設置できる。短焦点プロジェクターの性質上、スクリーンの正面に座っても光をさえぎらず、視聴ポジションを選びやすいメリットもある。

約20,000時間使用できる長寿命のレーザー光源を採用。解像度は4K（3,840×2,160ドット）。HDR10のほか、テレビ放送向け規格のHLG、ゲーム業界のHGiGと幅広い方式のHDRコンテンツに対応する。フレーム単位で明るさや色彩を最適化する「ダイナミックトーンマッピング」機能も備える。

壁から22cmという近さでも100インチの大画面になる

webOSを搭載し、Wi-Fiに接続して単独でNetflixやAmazonプライムビデオなどの動画配信サービスを利用できる。スマートフォンとの連携も可能で、専用アプリによるリモコン操作やMiracast／AirPlay 2にも対応する。主な仕様は下記のとおり。