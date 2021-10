ソニーマーケティングは、スパイダーマンをモチーフに特別デザインを施したウォークマンなど「『Spider-Man』Collection」3製品の受注販売を開始した。価格は、ウォークマン「NW-A105/SM」(16GB)が37,400円。注文受付期間は2022年3月31日10時まで。

「『Spider-Man』Collection」のラインナップ

ウォークマン「NW-A105/SM」(16GB):37,400円

ワイヤレスヘッドホン「WH-XB700/SM」(300台限定):20,900円

ワイヤレススピーカー「SRS-XB23/SM」:15,400円

直販サイト「ソニーストア」と、ソニーの直営店「ソニーストア 銀座・ 札幌・名古屋・大阪・福岡天神」、全国のe-ソニーショップで販売する。ソニーストア店頭では10月7日に実機展示を開始した。

ウォークマンは、ハイレゾ対応のAndroid搭載モデル「NW-A100シリーズ」(容量16GB)をベースモデルとし、スパイダーマンの世界観を表現したデザインを用意。レッドの「Spider-Man / Eyes」、ブルーの「Spider-Man / In New York」、ブラックの「Spider-Man / Your Friendly Neighborhood」の3種類から好きなデザインを選べる。

NW-A105/SMのデザイン。左からレッドの「Spider-Man / Eyes」、ブルーの「Spider-Man / In New York」、ブラックの「Spider-Man / Your Friendly Neighborhood」

ヘッドホンは、重低音再生にこだわった「EXTRA BASS」シリーズ「WH-XB700」のハウジングに、スパイダーマンの定番モチーフをあしらった「Spider-Man / Spider Icon」、ストリート感のあるグラフィティ風アレンジ「Spider-Man / Graffiti-like」の2種類のデザインから選べる。カラーはブラックのみ。

数量限定のWH-XB700/SM。左から「Spider-Man / Spider Icon」、「Spider-Man / Graffiti-like」の2種類のデザインを用意

ワイヤレススピーカーは防水・防塵・防錆に対応し、お風呂やキッチンだけでなく、海やアウトドアでも使えるSRS-XB23をベースに、ブラックの「Spider-Man / Swinging」、レッドの「Spider-Man / Silhouette」、ブルーの「Spider-Man / Web Shooting」の3種類のデザインを用意する。