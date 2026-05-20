第97回アカデミー賞で国際長編映画部門のチェコ代表作品として出品され、ショートリスト（最終選考15作品）に残った『プラハの春 不屈のラジオ報道』のブルーレイ、DVDが2026年8月5日に発売となる。価格はブルーレイが5,170円、DVDは4,180円。

『プラハの春 不屈のラジオ報道』は、1968年のチェコスロバキアで起こった自由改革運動の中、ワルシャワ条約機構軍に包囲されても報道を続けたラジオ局員たちの姿を描いた実話ベースの作品。ワルシャワ条約機構軍は、当時の最大報道機関であるラジオ局を制圧し、「ソ連がチェコスロバキア国民を救出に来た」と偽りの情報を流そうとする。しかし、ラジオ局の報道局員たちは、権力と戦車に立ち向かい、回線技術を駆使し、ラジオ局の外から真実の報道を続け、市民を励まし続けた。