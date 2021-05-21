欧州を中心としたカメラ・ビデオ専門誌の編集者やライターによって構成されるTIPA（Technical Image Press Association）が選出する「TIPAアワード2021」、各部門の受賞者が5月20日に発表された。
カメラ部門・レンズ部門の受賞製品は以下のとおり。
カメラ部門
- BEST APS-C CAMERA ENTRY LEVEL（最優秀APS-Cカメラ：入門機）：キヤノン／EOS M50 Mark II（日本国内では「EOS Kiss M2」として販売）
- BEST APS-C CAMERA ADVANCED（最優秀APS-Cカメラ：中級機）：富士フイルム／FUJIFILM X-S10
- BEST APS-C CAMERA EXPERT（最優秀APS-Cカメラ：上級機）：リコー／PENTAX K-3 Mark III
- BEST FULL FRAME CAMERA ADVANCED（最優秀フルサイズカメラ：中級機）：ニコン／NIKON Z 6II
- BEST FULL FRAME CAMERA EXPERT（最優秀フルサイズカメラ：上級機）：ニコン／NIKON Z 7II
- BEST FULL FRAME PROFESSIONAL CAMERA（最優秀プロフェッショナルフルサイズカメラ）：ソニー／α1
- BEST PHOTO/VIDEO CAMERA ADVANCED（最優秀静止画／動画カメラ：中級機）：シグマ／fp L
- BEST PHOTO/VIDEO CAMERA EXPERT（最優秀静止画／動画カメラ：上級機）：ソニー／α7S III
- BEST MEDIUM FORMAT CAMERA（最優秀中判カメラ）：富士フイルム／FUJIFILM GFX100S
- BEST VLOGGER CAMERA（最優秀Vlog向けカメラ）：ソニー／ZV-1（VLOGCAM ZV-1）
- BEST PROFESSIONAL VIDEO CAMERA（最優秀プロフェッショナル動画カメラ）：パナソニック／LUMIX DC-BGH1（LUMIX BGH1）
レンズ部門
- BEST PRIME WIDE ANGLE LENS（最優秀単焦点広角レンズ）：LAOWA／15mm f/4.5 Zero-D Shift
- BEST PRIME STANDARD LENS（最優秀単焦点標準レンズ）：ソニー／FE 50mm F1.2 GM
- BEST PRIME TELEPHOTO LENS（最優秀単焦点望遠レンズ）：キヤノン／RF600mm F11 IS STM
- BEST WIDE ANGLE ZOOM LENS（最優秀広角ズームレンズ）：ニコン／NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S
- BEST STANDARD ZOOM LENS（最優秀標準ズームレンズ）：タムロン／17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD（Model B070）
- BEST TELEPHOTO ZOOM LENS（最優秀望遠ズームレンズ）：タムロン／70-180mm F/2.8 Di III VXD（Model A056）
- BEST ULTRA-TELEPHOTO ZOOM LENS（最優秀超望遠ズームレンズ）：シグマ／100-400mm F5-6.3 DG DN
- BEST PORTRAIT LENS（最優秀ポートレートレンズ）：シグマ／85mm F1.4 DG DN
- BEST MACRO LENS（最優秀マクロレンズ）：シグマ／105mm F2.8 DG DN MACRO
カメラ部門／レンズ部門以外では、BEST PHOTO SMARTPHONE部門をソニー「Xperia 1 III」が、BEST IMAGING COMPUTER部門をASUS「ZenBook Pro Duo 15（UX582）」が受賞するなどしている。