欧州を中心としたカメラ・ビデオ専門誌の編集者やライターによって構成されるTIPA（Technical Image Press Association）が選出する「TIPAアワード2021」、各部門の受賞者が5月20日に発表された。

カメラ部門・レンズ部門の受賞製品は以下のとおり。

カメラ部門

レンズ部門

カメラ部門／レンズ部門以外では、BEST PHOTO SMARTPHONE部門をソニー「Xperia 1 III」が、BEST IMAGING COMPUTER部門をASUS「ZenBook Pro Duo 15（UX582）」が受賞するなどしている。