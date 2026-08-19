VISTAL VISIONは8月19日、インスタントカメラ「Polaroid」とポケモンの初となるコラボレーション製品を、2026年10月6日に発売すると発表した。ポケモン30周年を記念した特別デザインシリーズで、ピカチュウ、ニンフィア、モンスターボールをモチーフにしたカメラ3モデルのほか、限定フィルムやカメラケース、フォトアルバムなど全9アイテムを展開する。予約受付は8月26日正午より開始する。

本コレクションには、ピカチュウ、ニンフィア、モンスターボールをモチーフにした特別デザインのカメラ3モデルをはじめ、ダークスライド付きの限定デザインフィルム、カメラケース、フォトアルバム、ネックストラップなど、全9アイテムがラインナップされる。

カメラは、「Polaroid Go Generation 3 ピカチュウ特別デザイン」（19,800円）、「Polaroid Go Generation 3 ニンフィア特別デザイン」（19,800円）、「Polaroid Now Generation 3 モンスターボール特別デザイン」（27,800円）の3モデル。

Polaroid Go Generation 3 ピカチュウ特別デザイン

Polaroid Go Generation 3 ニンフィア特別デザイン

Polaroid Now Generation 3 モンスターボール特別デザイン

フィルムは、「Polaroid Color i-Type Film ポケモンエディション」（4,280円）、「Polaroid Go Color Film ピカチュウ特別デザイン ダブルパック」（16枚入り、4,480円）、「Polaroid Go Color Film ニンフィア特別デザイン ダブルパック」（16枚入り、4,480円）を用意。i-TypeフィルムおよびGoフィルムには、特別仕様のダークスライドを採用している。

Polaroid Color i-Type Film ポケモンエディション

Polaroid Go Color Film ピカチュウ特別デザイン ダブルパック

Polaroid Go Color Film ニンフィア特別デザイン ダブルパック

アクセサリー類は、「Polaroidカメラストラップ モンスターボール特別デザイン」（2,280円、Polaroid Go Gen3・Now+・Now・Flip・I-2対応）、「Polaroid Goカメラケース モンスターボール特別デザイン」（4,680円）、「Polaroid Goフォトアルバム モンスターボール特別デザイン」（4,680円）の3種を展開する。

Polaroidカメラストラップ モンスターボール特別デザイン

Polaroid Goカメラケース モンスターボール特別デザイン

Polaroid Goフォトアルバム モンスターボール特別デザイン

発売日は2026年10月6日。予約受付は8月26日正午より、Polaroid日本公式ショップ、ビックカメラ.com、ヨドバシ.comの各サイトで開始する。販売店はAmazon、エディオン、カメラのキタムラ、コジマ、TSUTAYA、ドン・キホーテ、BAYCREW'S、ビックカメラ、三葉堂寫眞機店、ムラサキスポーツ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラ、ロフトなど。

なお、ポケモンは1996年2月27日に『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから30周年を迎えており、記念の1年として毎月さまざまな企画を展開している。

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