Insta360は8月12日、360度カメラの新製品「Insta360 X6」を発表した。正方形の1/1.1インチ大型センサーとトリプルAIチップシステムを搭載し、暗所での画質を高めたほか、8K/50fpsの360度動画撮影に対応した。消費電力を削減し、バッテリー駆動時間も延ばした。

AIを用いた自動編集機能も強化した。新たに追加した「AIディレクター」は、X6の充電中にハイライトを自動抽出したVlogを生成し、翌日スマートフォンにプッシュで配信してくれる。周囲の様子を3Dガウススプラッティング技術で3Dモデルを生成する「空間キャプチャー」機能も新たに追加した。

価格は、標準的な付属品が付属する標準版が118,000円、付属品が充実したエッセンシャルキットが135,000円。

今年、10周年を迎えるというInsta360の360度カメラのフラッグシップモデル。センサーを、従来の長方形センサーから正方形センサーに一新。センサー自体も、ソニーと共同開発した1/1.1インチセンサーを採用し、センサー面積がX5比で33%拡大。暗所での画質を高めた。8K/50fpsの360度動画や、1.2億画素の360度写真が撮影できる。

画面サイズは若干小さくなった

AIを用いた編集機能では、X6の充電中にハイライトを自動抽出してその日のVlogを編集し、翌日スマートフォンにプッシュ配信する「AIディレクター」や、素材の選択とワンタップで自動編集する「自動編集2.0」、キーワードで表現のスタイルを指定できる「Moments Pro」などの機能を用意する。

表示パネルは2.32インチのOLED。本体に47GBの内蔵ストレージを備え、microSDカードがなくても撮影できるようにした。バッテリーは2600mAhで、8K/30fpsの360度撮影で140分の連続撮影ができる。0%から80%までの充電は24分で完了し、-20℃の環境でも動作する。

音声面では、360度ウインドプロテクトマイクを新たに搭載し、風切り音をアクティブにフィルタリングする。バイクの走行シーン向けに専用設計した内蔵マイクも備え、エンジン音のクリアな収録に対応する。