リンクスインターナショナルは4月28日、ジョイスティック搭載のゲーミングPC「GPD WIN 3」と対応ドッキングステーション、およびキャリングケースの取り扱いを発表した。4月下旬から「リンクスダイレクト」各店で予約販売を開始し、6月30日に発売する。GPD WIN 3の価格は134,800円から。
GPD WIN 3は、Windows 10 Homeを搭載した5.5インチサイズの携帯型ゲーミングPC。小型ながらIntel Core i7-1165G7 / i5-1135G7プロセッサを内蔵し、16GBメモリと1TBストレージ（M.2 SSD）を標準搭載する。本体をスライドするとキーボードが現れ、キーボード左右にはジョイスティックや十字キー、ABXYボタンなどを配置。Wi-Fi 6の対応やThunderbolt 4ポートの搭載なども特徴となる。
「GPD WIN 3 Dock Station」は、GPD WIN 3に接続すると利用ポートを増やせるドッキングステーション。USBポート（Type-C×1、Type-A×3）、有線LAN、HDMI出力ポートを備え、GPD WIN 3のインタフェースを拡張してデスクトップPCのように使える。
また、専用ケース「GPD WIN 3 protection case」は、GPD WIN 3を持ち運べるメッシュ式のキャリングケース。製品ラインナップと販売価格は下記の通り。
- GPD WIN 3 （1165G7 Black） ：149,800円
- GPD WIN 3 （1165G7 Black & Silver） ：149,800円
- GPD WIN 3 （1135G7 Black） ：134,800円
- GPD WIN 3 Dock Station ：8,980円
- GPD WIN 3 protection case ：3,080円