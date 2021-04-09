サードウェーブは、ゲーミングPCブランド「GALLERIA」より、「2021 VALORANT CHAMPIONS TOUR - Challengers Japan 大会協賛モデル」3機種を発売した。
「2021 VALORANT CHAMPIONS TOUR - Challengers Japan」は、ライアットゲームズが主催するタクティカルFPS『VALORANT』のeスポーツ大会。「Challengers」「Masters」「Champions」の3つのカテゴリーから構成されており、4月3日からは「2021 VALORANT CHAMPIONS TOUR - Challengers Japan」Stage 2が始まった。
サードウェーブは「2021 VALORANT CHAMPIONS TOUR - Challengers Japan」に協賛しており、今回『VALORANT』を快適にプレイできるスペックを備えた協賛モデルを発売した。特設ページでは、大会協賛モデルで使用可能なクーポンを大会開催期間中配布する。クーポンの利用可能期間は2021年4月9日から2021年8月31日23時59分まで。値引額は税込1,000円。特設ページに掲載の大会協賛モデルが割引対象だ。
大会協賛モデルはデスクトップの「GALLERIA XA7C-R37」「GALLERIA RM5C-G60S」とノートの「GALLERIA GCL1650TGF」の3機種。一例として、「GALLERIA XA7C-R37 2021 VALORANT CHAMPIONS TOUR - Challengers Japan 大会協賛モデル」の標準構成時の主な仕様は、CPUがIntel Core i7-11700（2.50GHz）、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6、OSがWindows 10 Home 64ビット（ディスク付属）、電源が650W 静音電源（80PLUS BRONZE）、メモリが16GB DDR4 SDRAM（PC4-25600/8GBx2/2チャネル）、ストレージが512GB NVMe SSD（M.2 2280，読込速度 3200MB/s，書込速度 2000MB/s）、光学ドライブは非搭載、この構成で209,980 円（税込）。
インターフェース類は、前面がUSB 3.2 Gen1 Type-A×4、背面がUSB 2.0×4、USB 3.2 Gen 2 Type-A×2、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、本体サイズはW220×D440×H480mm、重さは約14kg。