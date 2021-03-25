サードウェーブは、ゲーミングPC「GALLERIA」より、AMD Radeon RX 6700 XT搭載の「GALLERIA XA7R-67XT」を3月25日に発売した。BTOに対応し、標準構成時の価格は189,979円（税込）。
AMD RDNA 2アーキテクチャーを搭載したAMD Radeon RX 6700 XTグラフィックス・カードは、40個の強力な拡張演算を実現するRay Accelerator、低消費電力・低レイテンシーで高帯域幅のパフォーマンスを可能にする新しいAMD Infinity Cache、12GBの専用GDDR6メモリーを備える。
「GALLERIA XA7R-67XT」の主な仕様は、OSがWindows 10 Home 64ビット（ディスク付属）、CPUがAMD Ryzen 7 3700X（3.6GHz）、グラフィックスがAMD Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6、電源が750W 静音電源（80PLUS GOLD）、メモリが16GB DDR4 SDRAM（PC4-25600）、ストレージがIntel 512GB NVMe M.2 SSD。
インターフェース類は、前面がUSB 3.2 Gen1 Type-A×4、背面がUSB 3.1 Gen1 Type-A×6、ギガビットLANポート×1、光学ドライブは非搭載。本体サイズはW220×D440×H480mm、重さ約14kg。