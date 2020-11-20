インターネットイニシアティブ（IIJ）は11月19日、「IIJmio サプライサービス」のラインナップに、シャープ製「AQUOS sense4」を追加した。2020年11月27日から販売する。税別価格は1回払いで29,800円、24回払いで1,250円/月。対応サービスはIIJmioモバイルサービス タイプDおよびタイプA、IIJmioモバイルプラスサービス 従量制プラン。
AQUOS sense4は、省エネ性能に優れたIGZOディスプレイを搭載するモデル。バックライトの発光効率がアップし、表示内容に応じて消費電力を制御して省電力性能を高めている。バッテリー容量は4,570mAhと大きく、バッテリーのもちは最長で1週間。「アウトドアビュー」機能では、コントラストを自動調整することで屋外でも見やすいを画面を表示する。
カメラ部は、標準・広角・望遠で構成される3眼仕様。IPX5とIPX8の防水、IP6Xの防塵に加え、MIL規格「MIL-STD-810G」をクリアする耐衝撃（落下）性能を備える。おサイフケータイにも対応。主な仕様は以下の通り。
- OS：Android 10
- CPU：Qualcomm Snapdragon 720G オクタコア（2.3GHz+1.4GHz）
- メモリ：4GB
- ストレージ：64GB
- 外部ストレージ：microSDXCメモリーカード（最大1TB）
- サイズ：約W71×D8.9×H148mm
- 重さ：約177g
- ディスプレイ：約5.8インチ 1,080×2,280ドット IGZO
- アウトカメラ：約1,200万画素（標準）、約1,200万画素（広角）、800万画素（望遠）
- インカメラ：約800万画素
- バッテリー：4,570mAh
- 通信方式
- LTE：B1/3/5/8/12/17/18/19/39/41
- 3G：B1/5/6/8/19
- GSM：850/900/1,800/1,900MHz
- Wi-Fi：IEEE802.11ac/a/b/g/n
- Bluetooth：5.1
- SIM：nanoSIM・nanoSIM
- カラー：ライトカッパー、シルバー、ブラック
シャープ新機種 発売記念キャンペーン
条件を満たすことで「選べるe-GIFT」をプレゼントするキャンペーン。対象端末を購入し、IIJmioモバイルサービスまたはIIJmioモバイルプラスサービス（従量制プラン）の「音声SIM」を新規に申し込んだユーザーに、3,000円分の選べるe-GIFTをプレゼント。
すでにIIJmio会員、またはIIJmioモバイルプラスサービス（従量制プラン/エコプラン）の「音声SIM」を利用中の場合は、対象端末の申し込み時に進呈。追加SIMで「音声SIM」とIIJmioサプライサービスを申し込んだ場合も対象になる。キャンペーン期間は2020年11月27日～2021年2月3日。